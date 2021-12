PayPal: un'azione pericolosa sta mettendo in pericolo milioni di utenti

Siamo nuovamente sotto attacco phishing da parte di cybercriminali esperti che hanno deciso di diffondere una mail capace di far compiere un'azione pericolosissima al destinatario che la riceve. A essere maggiormente a rischio sono tutti quegli utenti che hanno un conto PayPal attivo. Scopriamo insieme cosa potrebbe mettere in pericolo anche i vostri risparmi in denaro.

PayPal e la truffa del finto pagamento

Sono diversi gli utenti che stanno denunciando di una strana email che in questi giorni ha raggiunto le loro caselle di posta elettronica. Si tratta di una trappola dal contenuto molto allettante che avvisa l'utente di un finto pagamento accreditato sul suo conto PayPal. Il mittente risulta essere service-mail.zalando.it, ma non ha nulla a che vedere con il famoso e-commerce, se non l'occasione per sfruttare il suo nome. Ecco parte del teso di questa email:

Caro cliente, hai ricevuto un pagamento sul tuo conto PayPal. Controlla l'importo.

Ciò che dovrebbe allarmare, o almeno lasciare qualche dubbio a chi la riceve, è l'importo accreditato in Bitcoin per un valore pari a 58 mila euro. La tecnica truffaldina è poi sempre la stessa. Spingere l'utente a fornire tutti i suoi dati personali tra cui: nome e cognome, numero di telefono, email e codice fiscale. Con queste informazioni in loro possesso i cybercriminali cercheranno di sottrarre alla povera vittima le più alte somme di denaro possibili.

Come non cadere nella trappola di questi attacchi phishing

Questo non è altro che un perfetto attacco phishing che ha come obiettivo il furto dei dati personali e di quelli bancari. Purtroppo cresce sempre di più il numero di utenti che cadono nella trappola dei cybercriminali. Come non farsi truffare e proteggere i propri risparmi da questo raggiro che vorrebbe accedere al vostro conto corrente PayPal?

Sono solo 3 i consigli utili per salvare la propria privacy e il proprio denaro. Prima di tutto non lasciarsi mai ammaliare da vincite o accrediti di denaro, siano esse somme di piccolo, ma anche di grande valore. Secondo, meglio verificare sul proprio conto PayPal se quell'importo, dichiarato nella mail, è stato effettivamente accreditato prima di seguirne le istruzione. Infine, è importantissimo non cliccare mai su link contenuti in email o non aprire mai file di dubbia provenienza.