Pavimenti splendenti con iRobot Roomba i1: ora su Amazon a 91€ in MENO

Meno fatica e più tempo per te con questo fantastico robot aspirapolvere potentissimo ed efficiente che oggi puoi acquistare a un super prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iRobot Roomba i1 a soli 279,90 euro, invece che 370,70 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 24% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare la bellezza di circa 91 euro sul totale. Fai presto perché si tratta di un minimo storico ed è un offerta a tempo. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 55,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iRobot Roomba i1: super robot che pulisce al posto tuo

Avere un robot aspirapolvere vuol dire avere una casa sempre perfettamente pulita senza fare quasi nulla. Infatti iRobot Roomba i1 è in grado di girare per le stanze senza mai fermarsi, grazie a sensori precisi con cui può superare facilmente gli ostacoli. E lo puoi controllare da remoto con l’app dedicata o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Ha un’aspirazione potentissima che gli permette di raccogliere tutto lo sporco sul pavimento in una sola passata. Possiede un sistema di pulizia a 3 fasi e si adatta a ogni tipo di pavimento. Inoltre gode di una batteria che dura a lungo e ritorna in automatico alla base di ricarica.

Insomma un vero affare da non perdere. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba i1 a soli 279,90 euro, invece che 370,70 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.