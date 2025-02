Password compromesse? In futuro Chrome potrebbe cambiarle automaticamente

Da anni ci viene consigliato di cambiare periodicamente le nostre password per ridurre il rischio di violazioni, ma quanti lo fanno davvero? Presto potrebbe pensarci Google Chrome al posto nostro, attraverso l’introduzione di una nuova funzionalità: la modifica automatica delle password compromesse.

Al momento, questa funzione non è disponibile al pubblico perché ancora in fase di sperimentazione. Non è chiaro se e quando Google deciderà di rilasciarla ufficialmente.

Tranquilli: Chrome non cambierà le password senza consenso

A scoprire la funzionalità è stato l’utente @Leopeva64 su X, che ha individuato una stringa di codice che ne suggerisce lo sviluppo in corso.

I dubbi sono leciti, ma la funzionalità non dovrebbe essere così “drastica” come crediamo: Chrome, infatti, non cambierà casualmente le password senza preavviso.

Quando il browser rileverà eventuali violazioni dei dati oppure quando l’utente tenterà di accedere a un sito con credenziali compromesse, Google offrirà la possibilità di modificare automaticamente la password.

Una volta cambiata la password, il sistema la salverà direttamente all’interno del password manager di Google. L’azienda ha dichiarato che la funzionalità si basa sull’Intelligenza Artificiale ed è sperimentale, quindi potrebbero esserci bug o malfunzionamenti nelle fasi iniziali del suo rilascio.

Rilascio che, come anticipato, al momento non ha una data: Google potrebbe decidere di implementarla in futuro, oppure di eliminarla ancor prima di essere distribuita all’utenza.