Passeggiata con il tuo amico a 4 zampe? Offrigli una bibita

Goditi le giornate all’aria aperta con il tuo amico a quattro zampe portando sempre con te la Bottiglia di PETKIT per un’idratazione in modo semplice e igienico, durante le passeggiate o le attività all’aperto. Non può mancare nel tuo kit visto che è poco ingombrante ma comodissima.

Disseta il tuo amico a quattro zampe anche fuori casa con questa bottiglia

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate di sicuro non possono mancare i giri al parco con il tuo amico a quattro zampe. Tra una corsa e qualche tiro di palla però capita che il tuo cane possa avere sete e non sempre si è preparati a questo bisogno. La Bottiglia di PETKIT è la soluzione ideale per chi vuole garantire igiene e acqua fresca al proprio animale domestico. Portala sempre con te per dissetare il tuo amico semplice e veloce.

La bottiglia ha una capacità di 400 ml perfetta per cani di taglia piccola o media, durante le passeggiate di routine e i giri al parco. È realizzata in plastica resistente e viene fornita con un comodissimo moschettone per agganciarla facilmente alla borsa o al guinzaglio. La parte superiore presenta una ciotolina pieghevole che si riempie una volta aperta. In questo modo il cane può bere in modo facile e veloce.

La bottiglia è facile da pulire e può essere smontata per una pulizia completa. È sufficiente sciacquare le varie parti sotto l’acqua corrente e lasciarle asciugare all’aria. È dotata di importanti dispositivi di sicurezza per evitare fuoriuscite accidentali. Inoltre integra un sistema di filtraggio a base di carboni attivi e gusci di cocco per garantire sempre acqua fresca e pulita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.