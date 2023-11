Passa a Kena Mobile e scopri la promo da 130GB a soli 6,99 euro al mese

Se sei alla ricerca di un’offerta mobile conveniente, con Kena Mobile hai trovato la soluzione ideale. Attivando la promozione Kena 6,99 130GB Promo Plus al costo mensile di 6,99 euro, il primo mese è gratuito. Ma cosa include l’offerta?

Minuti Illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

verso tutti i numeri fissi e mobili 200 SMS

130GB Internet 4G, inclusi 7GB per la navigazione in Europa

Attivando l’offerta Kena Mobile, riceverai anche un regalo aggiuntivo: ben 100 GB extra al mese per i successivi 6 mesi, da utilizzare come preferisci. Anche il costo di attivazione, pari a 4,99 euro, viene completamente azzerato grazie alla promozione. In più, se attivi la ricarica automatica ricevi altri 50 GB di traffico dati extra.

Ecco alcuni dettagli tecnici dell’offerta:

La SIM Kena è abilitata al Servizio Voce su 4G (VoLTE), garantendo una qualità audio superiore

Chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB

Velocità in download fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload sul territorio nazionale

e fino a 30 Mbps in upload sul territorio nazionale In Europa, potrai usufruire della connessione 4G con velocità dipendente dalla rete degli operatori con cui TIM ha accordi di Roaming

Con questa offerta lanciata da Kena Mobile non sono previsti costi aggiuntivi come il contributo di attivazione o per l’acquisto della SIM. Il costo di 6,99 euro si rinnova automaticamente ogni mese nello stesso giorno in cui è stata attivata, a condizione che il credito residuo della SIM sia sufficiente.

Inoltre, la promozione è riservata solo per i nuovi utenti e per chi passa a Kena mantenendo il proprio numero da una serie di operatori selezionati, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Il modo più comodo e veloce per attivare la promozione è online: ti basterà collegarti alla pagina dell’offerta e fare clic sul tasto “Acquista”, seguendo le istruzioni a schermo. In alternativa puoi rivolgerti agli altri canali Kena Mobile, come l’applicazione oppure il servizio assistenza clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.