Passa a Kena: con la PROMO per nuovi clienti i PRIMI 2 MESI sono GRATIS

Passare a Kena Mobile conviene sempre di più: con la promozione in corso, infatti, i nuovi clienti che portano il numero in Kena possono beneficiare di ben 2 mesi gratis. La promozione in questione è riservata all’offerta Kena 6,99 con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G ogni mese con un costo di 6,99 euro al mese.

Scegliendo la nuova promozione di Kena Mobile, però, il canone è azzerato per i primi due mesi. L’offerta prevede solo un contributo di attivazione di 6 euro mentre la consegna della SIM è gratuita. Da notare, inoltre, che attivando la ricarica automatica si riceveranno ogni mese 50 GB extra di traffico dati.

Per attivare l’offerta è necessario portare il numero in Kena Mobile da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 6 di dicembre. La promo con 2 mesi gratis per chi passa a Kena Mobile è disponibile esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore, accessibile qui di sotto:

Tutte le offerte per chi passa a Kena Mobile

La promozione con 2 mesi gratis per attivare Kena 6,99 è solo una delle offerte Kena Mobile del momento. L’operatore virtuale di TIM, infatti, mette a disposizione diverse altre tariffe promozionali. Tra queste troviamo:

Kena 7,99 : minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero

: minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero Kena 9,99 : minuti illimitati, 1000 SMS e 200GB in 4G a 9,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero

: minuti illimitati, 1000 SMS e 200GB in 4G a 9,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero Kena 11,99: minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 11,99 euro al mese: l’offerta è disponibile per tutti

minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 11,99 euro al mese: l’offerta è disponibile per tutti Kena 12,99: minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G a 12,99 euro al mese: l’offerta è disponibile per tutti

Per attivare una delle offerte Kena è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.