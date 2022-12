Passa a Iliad: con QUEST'OFFERTA bastano 7,99€ al mese PER SEMPRE

Iliad rinnova la sua gamma di offerte e ripropone Flash 120, ora chiamata Flash 120 2023 per sottolineare la nuova data di scadenza, fissata per il prossimo 10 di gennaio 2023. L’offerta è identica alla versione precedente della limited edition e consente a tutti i nuovi utenti che passano ad Iliad di poter attivare una tariffa completa ad appena 7,99 euro al mese.

Scegliendo Flash 120 2023 di Iliad, infatti, si potrà contare su minuti ed SMS illimitati oltre che su 120 GB in 4G ogni mese. Tutti questi bonus si sommano alla garanzia dell’assenza di rimodulazioni oltre al vantaggio di poter contare su tutti i servizi accessori già inclusi senza costi aggiuntivi rispetto al solo canone mensile.

Flash 120 2023 è l’offerta giusta per passare ad Iliad. La tariffa in questione presenta un costo ridotto e mette a disposizione un bundle completo di minuti, SMS e Giga andando, inoltre, ad eliminare qualsiasi vincolo e costo nascosto e aggiungendo la garanzia del prezzo “per sempre“, vero e proprio marchio di fabbrica delle offerte Iliad.

Con Flash 120 2023 è possibile contare su minuti ed SMS illimitati oltre che su 120 GB in 4G. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta proposta da Iliad è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Per attivare Flash 120 2023 di Iliad c’è tempo fino al 10 gennaio 2023. L’offerta in questione può essere attivata direttamente online, tramite il sito Iliad. Per completare l’operazione è sufficiente avere a disposizione i dati e un documento di identità dell’intestatario della SIM e, in caso di portabilità, il codice ICCID della SIM (stampato sulla SIM stessa).

