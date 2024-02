Passa a Fineco: scopri come ottenere un buono Amazon fino a 15.000 euro

Fineco, banca del gruppo UniCredit, mette a disposizione dei suoi nuovi utenti un conto corrente con canone 0 per 12 mesi. Inoltre, con l’attivazione del servizio gratuito Portafoglio Remunerato e trasferendo titoli, fondi o nuova liquidità nel nuovo conto corrente entro il 30 Aprile 2024, ricevi un buono Amazon fino a 15.000€. Il valore del buono è determinato all’aumentare del controvalore del portafoglio trasferito.

Fineco: tutti i dettagli

Con Fineco hai a disposizione un conto multi-currency con la possibilità di diversificare la tua liquidità. La valuta Estera non ha alcuna commissione di cambio da parte della banca, viene applicato solo lo spread relativo al cambio. Il denaro estero che puoi tenere in conto è il seguente:

Franco Svizzero (CHF)

Dollaro Canadese (CAD)

Rublo Russo (RUB)

Renminbi Cinese (CNY)

Dollaro di Hong Kong (HKD)

Dollaro Neozelandese (NZD)

Dollaro USA (USD)

Yen Giapponese (JPY)

Dollaro Australiano (AUD)

Rand Sudafricano (ZAR)

Corona Danese (DKK)

Dollaro di Singapore (SGD)

Corona Ceca (CZK)

Sterlina (GBP)

Lira Turca (TRY)

Peso Messicano (MXN)

Corona Svedese (SEK)

Corona Norvegese (NOK)

Zloty Polacco (PLN)

Fiorino Ungherese (HUF)

Inoltre, con questo conto puoi prelevare presso gli ATM UniCredit senza utilizzare la carta, basta inquadrare il QR Code nel tuo smartphone. Con la carta VISA Debit puoi aumentare il massimale fino a 5.000 euro se hai degli acquisti imprevisti da fare. Il conto corrente, inoltre, ti offre la possibilità di mandare bonifici anche istantanei senza costi aggiuntivi in tutta l’area SEPA.

Il pagamento di MAV, RAV e F24 è completamente gratuito. Con Fineco puoi anche prelevare grosse somme di denaro. Infatti, grazie al servizio MaxiPrelievo su circuito PagoBancomat puoi richiedere fino a 3.000 euro al giorno.

Costi ed altro

Il conto corrente che abbiamo visto sinora è a canone zero solo se lo richiedi ONLINE entro il 12 Aprile 2024.

