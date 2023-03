Pasqua 2023: ecco 3 colombe di alta QUALITÀ a prezzo furbo (meno di 13€)

Una golosa colomba per Pasqua 2023. Non un dolce da supermercato, ma una bontà di altissima qualità, che vanta addirittura la certificazione Bio. Queste perle firmate Probios, sono disponibili a un prezzo eccezionalmente concorrenziale su Amazon. Infatti, la confezione da mezzo chilo, disponibile in diversi gusti, la prendi a un prezzo variabile che non supera i 13€.

In più, ricevi tutto a casa in pochissimo tempo con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Scegli adesso quella che ti piace di più e completa l’ordine al volo per fare un dolcissimo affare, prima che le scorte finiscano.

Per gli amanti della tradizione, c’è la versione classica. Buonissima da guastare così o con la tua crema preferita spalmata sopra. La prendi a 10,98€.

Per chi vuole provare nuovi accostamenti di sapori, la versione pere e cioccolato è assolutamente imperdibile. Un trionfo di sapori ad ogni assaggio. Prendila adesso a 11,44€.

Per finire, per i più golosi, l’intramontabile edizione con gocce di cioccolato. Addenta la tua fetta e lascia che il buono cioccolato aggiunga note di gusto decise, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Prendila adesso a 12,99€.

Hai scelto la tua colomba gourmet a mini prezzo? Le bontà di Probios le trovi a mini prezzo su Amazon e sono pronte a rendere la tua Pasqua 2023 ancora più speciale. Dolci di altissima qualità, con marchio “Bio“. Qualsiasi sia la tua scelta, arriverà a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.