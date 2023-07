Parti senza pensieri con Carta YOU: assicurazione viaggio a costo zero

Pianificare un viaggio all’estero è un momento emozionante, ma è importante tenere a mente che gli imprevisti possono accadere. È per questo che la raccomandazione unanime di esperti di viaggi, agenzie di viaggio, portali e travel blogger è quella di sottoscrivere un’assicurazione viaggio. Tuttavia, se sei alla ricerca di un’opzione che non comporti un ulteriore esborso di denaro, la soluzione è a portata di mano: Carta YOU di Advanzia Bank.

La copertura assicurativa gratuita

Una delle caratteristiche distintive di Carta YOU è la sua polizza di viaggio gratuita inclusa. Questa polizza offre una copertura completa e esaustiva in caso di infortuni sia nel tuo Paese di residenza che all’estero, non solo per te, ma anche per il tuo partner e eventuali figli a carico. Puoi viaggiare con la tranquillità di sapere che in caso di imprevisti, sarai protetto.

Oltre alla copertura assicurativa gratuita, Carta YOU di Advanzia Bank offre numerosi vantaggi che la rendono un’opzione interessante per i viaggiatori consapevoli. Innanzitutto, la carta garantisce un canone azzerato per sempre, il che significa che non dovrai preoccuparti di costi aggiuntivi nel lungo periodo. Inoltre, non ci sono commissioni per il prelievo di contanti, l’utilizzo all’estero e il cambio valuta. Puoi godere di tutti i servizi offerti dalla carta senza alcun costo nascosto.

È importante sottolineare che, nonostante Carta YOU sia emessa da Advanzia Bank, non è necessario aprire un nuovo conto bancario per richiederla. Puoi utilizzare il tuo conto corrente esistente per saldare la fattura di pagamento tramite bonifico. Questa comodità rende Carta YOU un’opzione accessibile per chiunque desideri beneficiare dei suoi vantaggi senza complicazioni.

Carta YOU è una novità recente sul mercato italiano, ma ha già ottenuto un ampio consenso da parte degli utenti. Se sei interessato a ottenere la tua assicurazione di viaggio gratuita con Carta YOU, la procedura è semplice e rapida. Puoi infatti effettuare la richiesta online e completare la procedura in pochi minuti. La tua carta verrà inviata gratuitamente al tuo domicilio entro qualche giorno lavorativo, permettendoti di godere di tutti i vantaggi offerti, compresa la copertura assicurativa gratuita.

