Parti per Pasqua o il Ponte del 1° Maggio? Guarda la TV italiana all'estero con PrivateVPN

La primavera sta entrando nel vivo: parti per Pasqua o in occasione del 1° Maggio all’estero? Devi allora sapere che per continuare a guardare la TV italiana all’estero avrai bisogno di una VPN.

Che cos’è una VPN? È il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione da qualsiasi Paese del mondo e bypassare così il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di qualsiasi piattaforma streaming, quindi anche RaiPlay e Mediaset Infinity.

A proposito di questo, ti segnaliamo una delle offerte più interessanti del momento: 3 anni di VPN a 2,08 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’85% applicato dal fornitore svedese PrivateVPN, l’unico a proporre un piano della durata triennale al prezzo scontato di 2 euro.

PrivateVPN sblocca la visione dei contenuti streaming all’estero

Con PrivateVPN puoi guardare la TV italiana al di fuori dei confini senza restrizioni di sorta. Poniamo il caso che tu segua con grande interesse Amici, il talent show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, oppure che non voglia perdere nemmeno un minuto di Ulisse, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela.

Ebbene, se ad esempio sei a Parigi, e quando torni in hotel alla sera tardi vuoi collegarti su Mediaset Infinity o RaiPlay per guardare almeno una parte del tuo programma preferito, ti rendi subito conto che c’è qualcosa che non va: la visione in streaming è bloccata. Questo succede a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider nazionale di rete.

Cosa succede però se attivi una VPN? Con una VPN puoi simulare in pochi tap una connessione dall’Italia, facendo così decadere in automatico le restrizioni appena citate e sbloccando di conseguenza la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, anche quelle a pagamento. Per riuscirci devi semplicemente accedere alla VPN con le tue credenziali, visualizzare la lista dei server disponibili, e sceglierne uno posizionato nel Bel Paese.

Grazie all’85% di sconto attuale, puoi attivare PrivateVPN al prezzo scontato di 2,08 euro al mese per tre anni. La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato.