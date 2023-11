Parental control in vigore da oggi: cos'è e come attivarlo

In ottemperanza alla delibera AGCOM 9/23/CONS emanata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’obbligo di implementare un sistema di parental control sulle SIM intestate ai minori è entrato in vigore oggi, 21 novembre 2023, per tutti gli operatori telefonici.

Le aziende italiane di telecomunicazione stanno rispettando la sopracitata la normativa, fornendo gratuitamente sistemi di “filtraggio” internet che precedentemente offrivano come servizio a pagamento.

Come funziona il parental control

La delibera dell’AGCOM impone una supervisione preventiva dei contenuti fruibili online da parte dei minori: in questo contesto, è l’operatore telefonico a bloccare i contenuti inappropriati. Tale soluzione non contempla il blocco dei contenuti a livello di smartphone o tablet, bensì opera direttamente tramite SIM. Qualora la scheda telefonica risultasse registrata a nome di un minorenne o nel caso venisse richiesto il blocco da parte dell’adulto responsabile, si attiverebbe il filtro famiglia.

Le categorie attualmente soggette a blocco da parte dei sistemi di parental control includono: contenuti per adulti, gioco d’azzardo e scommesse, armi, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche dannose per la salute, sette religiose, anonymizer (vale a dire sistemi che consentono la navigazione anonima su internet, così da impedire che i minori più esperti possano aggirare il blocco nascondendo la propria età reale). Tuttavia, gli operatori telefonici non sono vincolati a limitare l’accesso ai social network, poiché questi non rientrano in nessuna delle categorie vietate dalla normativa (nonostante i contenuti spesso discutibili).

Nel concreto, non sarà necessario alcun intervento dell’utente per implementare il blocco automatico sulle SIM registrate a nome dei minori, poiché questa procedura sarà gestita integralmente dagli operatori telefonici. Per quanto riguarda le SIM intestate ai genitori, va precisato che il sistema di blocco è concepito esclusivamente per le SIM associate ai minori. Pertanto, nel caso un minore utilizzasse SIM intestate ai genitori, sarà necessario richiedere l’attivazione del parental control direttamente all’operatore in un secondo momento.