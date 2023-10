Paramount+: tutti i nuovi arrivi a novembre 2023

Tante novità ti attendono se sei abbonato a Paramount+, la piattaforma esclusiva, famosa per film e serie TV cult oltre che nuovi titoli sempre fantastici. Il mese di novembre 2023 sarà davvero ricco di titoli esclusivi. Se ancora non hai accesso al suo ricco catalogo non ti preoccupare, abbiamo l’offerta giusta per te. Infatti, scegliendo un bundle Sky con Sky Cinema ce l’hai incluso senza costi aggiuntivi. Niente male vero?

Il vantaggio di abbinare questa piattaforma ai contenuti Sky è quello di avere tantissimi contenuti esclusivi tra cui oltre 200 prime visioni l’anno e tantissime serie TV italiane e internazionale, molte delle quali in contemporanea con gli Stati Uniti. Inoltre, puoi vedere tutti i contenuti disponibili con il tuo abbonamento italiano in streaming grazie a Sky Go, anche all’estero con la portabilità transfrontaliera.

Paramount+: film e serie TV in arrivo a novembre 2023

Anche Paramount+ ha molto da dire nel mondo dello streaming. Infatti, il mese di novembre sarà ricco di novità. Vediamo insieme tutti i film e le serie TV in arrivo.

03 Novembre 2023

Il Rapimento (Film)

South Park: Nuovo Evento Esclusivo

05 Novembre 2023

Lawmen: La Storia Di Bass Reeves S1 (Serie TV)

09 Novembre 2023

Waco: Il Processo

11 Novembre 2023

The Curse S1 (Serie TV)

14 Novembre 2023

Dungeons & Dragons – L’onore Dei Ladri (Film)

16 Novembre 2023

Anderson “Spider” Silva | Stagione 1 (Serie TV)

17 Novembre 2023

Zoey 102 (Film)

19 Novembre 2023

Ex On The Beach Italia | Stagione 5 (Serie TV)

22 Novembre 2023

One Trillion Dollars | Stagione 1 (Serie TV)

23 Novembre 2023

Monster High 2

