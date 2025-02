Paramount+ e le prossime uscite di marzo 2025

Paramount+ ha in serbo un mese di marzo 2025 davvero interessante con titoli in uscita di spessore. Questa piattaforma sta programmando un intrattenimento ancora più ricco per rendere il suo catalogo sempre più intrigante ai suoi abbonati.

Goditi il meglio dell’intrattenimento con tantissimi contenuti originali ed esclusivi oltre che classici intramontabili e novità avvincenti.

Paramount+: tutte le uscite di marzo 2025

Vediamo insieme quali sono le prossime uscite su Paramount+ di marzo 2025.

4 marzo 2025 The Substance – Horror, Thriller

Un misterioso trattamento promette un corpo perfetto, ma la sostanza utilizzata nasconde oscuri effetti collaterali.

7 marzo 2025 Stags – Thriller, Drammatico

Un gruppo di amici si riunisce per un addio al celibato, ma la serata prende una svolta mortale quando emergono segreti nascosti.

11 marzo 2025 Insomnia – Thriller, Psicologico

Una donna di successo inizia a soffrire di insonnia, ma scopre che i suoi incubi potrebbero essere più reali di quanto immagina.

12 marzo 2025 Tom Petty: Heartbreakers Beach Party – Documentario, Musicale

Un viaggio esclusivo nella vita e nella musica di Tom Petty, con immagini e interviste inedite.

14 marzo 2025 BFF – Best Friends Forever – Commedia, Drammatico

Due amiche inseparabili affrontano un imprevisto che metterà alla prova la loro relazione e i loro sogni.

21 marzo 2025 Happy Face – Drammatico, Biografico

Un giovane con una deformità facciale si ribella alle aspettative della società, cercando la sua vera identità.

21 marzo 2025 Hard Home – Horror, Thriller

Una casa apparentemente perfetta si trasforma in un incubo quando una famiglia scopre la sua inquietante storia.

24 marzo 2025 Transformers One – Animazione, Fantascienza

Le origini della guerra tra Autobot e Decepticon vengono esplorate in questa epica avventura d’animazione.

28 marzo 2025 Dongjae, the Good or the Bastard – Azione, Drammatico

Un avvocato senza scrupoli si trova di fronte a un caso che potrebbe redimerlo o condannarlo per sempre.



Se ancora ti sei perso le ultime novità di febbraio 2025 su Paramount+ non preoccuparti. Infatti, non sono a scadenza e puoi gustartele tranquillamente in attesa delle novità di marzo 2025.