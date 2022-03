Pannello solare in kit con accumulatore, fari e porta USB: prezzo WOW

Iniziare a pensare ad avere delle piccole fonti rinnovabili in casa, senza investire un patrimonio. Ci sono kit con pannello fotovoltaico, accumulatore e addirittura luci e fari di emergenza, che non costano un patrimonio.

Il modello che ho trovato su Amazon è decisamente interessante, oltre che particolarmente completo. Adesso lo porti a casa a 76€ circa appena ed arriva con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Kit pannello fotovoltaico: economico e semplice da usare

Il bello di questo prodotto è che non richiede particolari competenze per essere utilizzato. Si tratta di un dispositivo incredibilmente semplice perché la stazione, che integra anche una batteria per l'accumulo, di fatto è già predisposta per accogliere l'energia del sole.

L'ideale da usare mentre fai una gita, oppure in barca o in camper. Insomma, ovunque non ci sia energia elettrica a disposizione. In omaggio ricevi 3 faretti a luce fredda, ognuno con pulsante on/off individuale, perfetti per illuminare. Non solo: la stessa stazione integra una torcia e un porta USB, perfetta per alimentare o ricaricare i tuoi dispositivi.

Un kit super completo quindi, perfetto da usare in giro, ma anche per le emergenze in casa. Addirittura, l'accumulatore puoi ricaricarlo con la corrente elettrica di casa, così da partire già con un pieno di energia. A rifocillarlo poi ci penserà la luce del sole.

Questo bundle, formato da pannello fotovoltaico e un sacco di accessori, a questo prezzo è un autentico affare. Completa l'ordine adesso da Amazon per accaparrartelo a 76€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.