Pannello solare con 2 porte USB: ricarica smartphone e non solo, GENIALATA (26€)

Questo pannello solare da 13W, con ben 2 porte USB integrate, ti permetterà di avere massima liberà. Potrai ricaricare smartphone e altri dispositivi praticamente ovunque: basta che ci sia il sole! Non ti servirà altro: basterà collegare il tuo cavetto preferito al dispositivo e poi al device da ricaricare.

Un prodotto che è perfetto da scegliere adesso, con la bella stagione ormai alle porte. Grazie alle promozioni Amazon a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 26€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è super limitata.

Un dispositivo super semplice da utilizzare, pensato per essere praticamente “plug and play“. Infatti, basterà esporre il pannello al sole e poi dovrai semplicemente inserire il cavo in una delle due porte USB integrate. A quel punto, potrai rincarire i tuoi dispositivi. Potrai farlo praticamente ovunque ci sia del sole, senza alcun vincolo.

Addirittura, puoi collegare senza alcun problema anche un powerbank, che funzionerà un po’ come batteria d’accumulo: si ricaricherà e ti darà energia di sera, quando non c’è più luce del sole. In questo modo, avrai creato una vera e propria piccola centrale elettrica solare, completamente fai da te!

A questo prezzo, questo ottimo pannello solare da 13W con doppia porta USB, è un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 26€ circa appena da Amazon, lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

