Pandora super occasioni sui charm: tantissime proposte da 19€ a 30€

Riempi il tuo bellissimo bracciale Pandora con questi charm meravigliosi, ora in promozione su Amazon per un periodo di tempo limitato. Abbiamo scelto i più belli a partire da 19€: basta un click per scegliere i tuoi preferiti.

Charm doppio lucchetto a 19€.

Fiore traforato a perlina a 19€.

Doppio cuore “Famiglia” a 29€.

Perlina in vetro di murano a 25€.

Ciondolo mano di Fatima a 25€.

Ciondolo amore a 28,82€.

Quadrifoglio con pietre a 29€.

Ciondolo cuore con serratura a 29€.

Charm pieno a forma di cuore a 29€.

Charm in vetro di murano a 29€.

Perlina separatrice con margherite a 29€.

Freccia arrotolata a 29,58€.

Sfruttando queste incredibili occasioni Pandora potrai riempire il tuo bracciale di splendidi charm, senza spendere un patrimonio. Per goderti queste promo Amazon dovrai essere veloce però, la loro disponibilità è limitata.