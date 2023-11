Pandora Charm da 15€ a 29€ su Amazon: promo WOW limitatissime (Black Friday)

Riempi il tuo bracciale Pandora di meravigliosi charm, ma fallo risparmiando un sacco su Amazon. Eccellenti promozioni in occasione della settimana del Black Friday su un sacco di articoli in sconto per un tempo limitatissimo.

Le offerte Amazon del Black Friday – scelte da Telefonino.net – sono anche su WhatsApp! Iscriviti gratuitamente al nostro canale (il tuo numero di telefono non sarà visibile) e scopri le promozioni più interessanti del giorno!

Ciondolo “Amore Mio” a 15€.

Ciondolo “Stealla” a 15€.

Quadrifoglio a 19€.

Cuore “Love You Mum” a 19€.

Impronta zampa a 19€.

Simbolo “Infinito” a 19€.

Ciondolo “La Mia Luna” a 19€.

Rosa d’argento a 19€.

Ciondolo farfalla a 19€.

Murano verde opaco a 24,38€.

Quadrifoglio portafortuna a 29€.

Ciondolo auto elettriche a 29€.

Ciondolo “Amici” a 29€.

Cuore “Fortunato ad averti” (dedicato alla mamma) a 29€.

“Togheter” a 29€.

Bruco riccioluto rosa a 29€.

Ciondolo ferro di cavallo a 29€.

Murano color salmone a 29€.

Family a 29€.

Ciondolo a cuore a 29€.

Cuore “Mamma ti ama sempre” a 29€.

Murano Blu Scuro a 29€.

Murano argento a 29€.

Mano di Fatima a 29€.

Margherita viola a 29€.

Non perdere nessuna di queste occasioni Pandora: scegli il tuo charm preferito e prendilo adesso in sconto su Amazon. Li ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.