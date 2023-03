Pandora Box: 8000 giochi retrò con coupon sconto

Il Pandora Box Wi-Fi da 8000 giochi retrò è finalmente disponibile su Amazon con un coupon sconto del 15%, che porta il suo prezzo a soli 170,90 euro. Questa è un’offerta imperdibile per tutti i nerd nostalgici dei classici giochi arcade degli anni 80 e 90. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Pandora Box: è raro trovare offerte su questo prodotto

Il Pandora Box definitivo include 8000 giochi disponibili da tutti i sistemi più ricordati, come MAME, Final Burn Alpha, Neogeo, MD, Dreamcast e molti altri. Ci sono giochi 2D e 3D, e il Wi-Fi incluso consente di scaricare più giochi disponibili da un vasto catalogo. Ci sono anche funzioni di salvataggio del gioco, opzione preferiti, ricerca selettiva per testo o categoria e modalità video avanzate come Pixel Perfect, Scanline 1, 2 e 3 e filtro HQ, che miglioreranno la visibilità del tuo gioco.

Il Pandora Box è stato creato in risposta alle richieste degli utenti, un prodotto curato nei dettagli per amanti del retrò che desiderano un prodotto completo con un design elegante, joystick in stile Sanwa e altri componenti premium. È un marchio spagnolo con una vasta esperienza nel settore dei giochi e dei giochi retrò.

Il Pandora Box Wi-Fi di include anche un ambiente grafico dell’interfaccia utente personalizzato completo che include tutti i dettagli che immaginiamo per un vaso di pandora completo e pieno di funzionalità. Ci sono selezione di giochi per categorie come combattimento, avventura, azione, aeroplani, corse, sport e intelligenza, ricerca del gioco per testo e un elenco dei giochi con titoli completi e diverse versioni, nonché un piccolo video illustrativo di ogni gioco. È possibile creare un elenco con una selezione di giochi che consideriamo più importanti, selezionare la difficoltà e le vite di gioco disponibili che ci aiuteranno a completarla e salvare il gioco.

Inoltre, il Pandora Box Wi-Fi ha molte altre funzioni disponibili per vivere un’autentica esperienza di gioco retrò da soli o in famiglia, come la possibilità di collegare due controller PC / PS3 compatibili per divertirsi con i giochi con un massimo di 4 giocatori simultanei. È possibile personalizzare i pulsanti di azione a proprio piacimento e utilizzare i joystick nei giochi compatibili collegandolo a un computer o a una PS3.

Oltre a includere una selezione completa di giochi arcade originali con ben 8000 giochi disponibili, saremo in grado di espandere la nostra selezione collegandoci alla rete Wi-Fi e accedendo al negozio dove avremo accesso a più giochi. In sintesi, se sei un appassionato di giochi retrò e vuoi vivere un’esperienza autentica, il Pandora Box Wi-Fi è l’opzione perfetta per te. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questo coupon sconto su Amazon per acquistarlo ad un prezzo ridotto di soli 170,90 euro.

