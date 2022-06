Panda Security è l'antivirus migliore secondo i test AV-Comparatives

Il laboratorio austriaco di AV-Comparatives ha pubblicato i risultati di quest’anno al termine della sua analisi condotta su 18 soluzioni di sicurezza informatica certificando come Panda Security si confermi l’antivirus di punta della sua categoria.

Per il test, pensato per misurare l’impatto dei software antivirus sul PC, è stato utilizzato un PC di fascia bassa con sistema operativo Windows 10, processore i3, 4 GB di RAM e un disco rigido a stato solido. I risultati confermano Panda Free Antivirus in testa, per la sua capacità di combinare ottime prestazioni a un’eccellente sicurezza. E adesso puoi approfittare delle ultime offerte per acquistare le soluzioni avanzate a prezzi sicuramente vantaggiosi, VPN inclusa!

Panda Security: cosa certificano i test AV-Comparatives

Il Performance Test di AV-Comparatives è basato sull’analisi dei seguenti parametri:

Copia dei file : il software antivirus controlla i file copiati da un disco rigido all’altro e ignora quelli che sono già stati scansionati in precedenza

: il software antivirus controlla i file copiati da un disco rigido all’altro e ignora quelli che sono già stati scansionati in precedenza Archiviazione e disarchiviazione

Installazione dell’applicazione : viene misurato il tempo necessario per installare l’antivirus

: viene misurato il tempo necessario per installare l’antivirus Avvio delle applicazioni : vengono simulati i comportamenti di uso comune, come l’apertura e la creazione di nuovi file Office e di come l’antivirus impatti sulle prestazioni.

: vengono simulati i comportamenti di uso comune, come l’apertura e la creazione di nuovi file Office e di come l’antivirus impatti sulle prestazioni. Download dei file

Navigazione dei siti web

Benchmark complessivo del PC

Panda Security, in testa nella classifica finale, può esultare e fa sapere che questo risultato rende orgogliosa l’azienda e la incoraggia a continuare su questa strada per la ricerca e lo sviluppo della propria tecnologia di sicurezza informatica.

Un software antivirus veloce, in grado di neutralizzare le minacce provenienti dalla rete e che non abbia un impatto sulle prestazioni del PC. Qualità già garantite dalla versione gratuita, ma che vengono amplificate scegliendo uno dei piani di abbonamento, ora in offerta eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.