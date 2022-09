Panda Dome Essential: l'antivirus pluripremiato ti costa solo 17€

Con Panda Dome Essential navighi, fai shopping online in tutta sicurezza e proteggi la tua rete WiFi in modo efficace. Un pacchetto completo che può essere tuo ad appena 17,49€ per un anno, grazie allo sconto del 50% subito applicato sul prezzo di listino.

Hai l’assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e la garanzia di 30 giorni “soddisfatti o rimborsati”. Sarai tu a decidere se continuare ad utilizzarlo oppure richiedere il rimborso completo entro un mese di prova.

Perché dovresti scegliere Panda Dome Essential: l’antivirus economico con il 100% di tasso di rilevamento

Scegliendo adesso la protezione di Panda Dome Essential hai subito:

Protezione antivirus in tempo reale

Protezione della rete WiFi dagli hacker

Scansione dei dispositivi USB esterni per prevenire le infezioni

VPN gratuita per un accesso internet protetto a privato fino a 150MB al giorno

L’antivirus di Panda è stato premiato dal Real-World Protection Test di AV-Comparatives per un tasso di rilevamento del 100% su tutte le nuove minacce della rete.

Versatile e compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, parliamo di un software facile da usare, completo di tutte le funzioni principali per la sicurezza dei propri dispositivi e per una navigazione sicura ed anonima grazie alla presenza della VPN integrata.

Approfitta subito dell’offerta e ottieni il tuo anno di protezione a soli 17,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.