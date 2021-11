Panasonic sotto attacco cracker: è arrivata la conferma ufficiale

Panasonic ha da poco confermato di aver subito un attacco cracker alla sua rete interna. Alcuni cybercriminali sono riusciti a violare e così introdursi nella rete illegalmente provocando non pochi danni. L'attività malevola, stando a quanto dichiarato da Dannea DeLisser, portavoce interno di Panasonic, pare sia iniziata già dal 22 giugno scorso e scoperta solo l'11 novembre quando si era già conclusa, precisamente il 2 novembre. Ecco tutti i dettagli dalla viva voce del colosso giapponese.

Panasonic conferma un attacco cracker alla sua rete interna

“Panasonic Corporation ha confermato l'11 novembre 2021 che è stato effettuato un accesso illegale alla sua rete da parte di terze parti. Come risultato di un'indagine interna, si è stabilito che durante l'intrusione era stato effettuato l'accesso ad alcuni dati su un file server“.

È con queste parole che Panasonic ha introdotto il suo comunicato stampa confermando di aver subito un attacco cracker diversi mesi fa, conclusosi solo il 2 novembre. Ulteriori dettagli, in merito a questa vicenda, non ce ne sono. Non si sa se si tratta di un attacco ransomware oppure, come accaduto per Ikea, di un attacco phishing. Tutto quello che ad oggi conosciamo ci è pervenuto proprio dall'azienda stessa che prosegue il suo comunicato ufficiale spiegando come ha reagito alla scoperta:

“Dopo aver rilevato l'accesso non autorizzato, l'azienda ha immediatamente segnalato l'incidente alle autorità competenti e ha implementato contromisure di sicurezza, comprese le misure per impedire l'accesso esterno alla rete. Oltre a condurre le proprie indagini, Panasonic sta attualmente lavorando con un'organizzazione di terze parti specializzata per indagare sulla perdita e determinare se la violazione ha coinvolto informazioni personali dei clienti e/o informazioni sensibili relative all'infrastruttura sociale“.

Non sappiamo se avremo ulteriori notizie in merito a cosa sia successo durante questo attacco cracker e se sono stati rilevati danni significativi nella rete di Panasonic. Tuttavia l'azienda ci tiene a far sapere che è dispiaciuta se quanto accaduto ha potuto preoccupare chi ne è stato coinvolto creando spiacevoli inconvenienti e anche incidenti più o meno gravi.