Panasonic SCONTA del 49% delle cuffie wireless fantastiche (Amazon)

È da un po’ che cerchi delle cuffie wireless di qualità ma non hai ancora trovato l’offerta giusta? Allora ti segnalo questa occasione da non perdere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Panasonic RB-M500BE-K a soli 66,07 euro, invece che 129,99 euro.

Goditi questo sconto del 49% che oggi ti permette di risparmiare quasi 64 euro sul totale. Soprattutto ti puoi portare a casa delle cuffie true wireless con design Over-ear, comode, leggere e con una ricarica rapida. Garantiscono un ottimo audio e le puoi usare anche per fare chiamate.

Panasonic RB-M500BE-K: cuffie wireless eccezionali

Il design ergonomico di Panasonic RB-M500BE-K ti permette di usarle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Sono anche molto leggere, hanno dei padiglioni imbottiti e un archetto regolabile per adattarsi alla testa. Sono dotate di comandi per regolare il volume, rispondere alle chiamate e avviare l’assistente vocale sul tuo smartphone.

Possiedono una connessione stabile e senza latenza. Grazie alla tecnologia XBS DEEP potrai ascoltare la tua musica con bassi potenti e un audio coinvolgente. Puoi anche equalizzare l’audio come preferisci e, grazie alla cancellazione attiva del rumore, niente e nessuno ti potrà disturbare. Hanno un microfono integrato che ti permette di fare chiamate dall’audio perfetto. Garantiscono un’autonomia fino a 50 ore con una sola ricarica e in soli 15 minuti avrai altre 2 ore di suono.

Questa è davvero un’occasione unica e per avvalertene dovrai essere rapido. Quindi, prima che sia tardi, fiondati su Amazon e acquista le tue Panasonic RB-M500BE-K a soli 66,07 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.