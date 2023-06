Panasonic: MEGA smart TV 4K 65" a prezzo SHOCK su Amazon, quasi finito (576€)

Sei alla ricerca di un nuovo televisore che ti offra un’esperienza visiva di alta qualità? Allora non cercare oltre, perché il Panasonic TX-65LX600EZ è la scelta perfetta per te. Questo televisore smart 4K LED da 65 pollici è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile. Completa l’ordine al volo per averlo a 576€ invece di 749€. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Il Panasonic TX-65LX600EZ offre una risoluzione 4K che ti permette di godere di immagini nitide e dettagliate. Grazie alla tecnologia Dolby Vision e HDR10, i colori sono più realistici, il contrasto è più elevato e la luminosità è ottimizzata, offrendoti un’esperienza visiva senza precedenti.

Non solo l’immagine, ma anche l’audio di questo televisore è di alta qualità. Con Dolby Atmos, avrai un’esperienza audio immersiva che ti farà sentire come se fossi al centro dell’azione. Che tu stia guardando un film, una serie TV o un evento sportivo, l’audio di questo televisore ti farà vivere un’esperienza di intrattenimento superiore.

Una Smart TV che ti offre un facile accesso ai servizi di streaming più popolari. Puoi guardare i tuoi film e serie TV preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro ancora. Inoltre, è compatibile con Hey Google e Alexa, il che significa che puoi controllare il televisore usando solo la tua voce.

Questo televisore non solo offre prestazioni di alta qualità, ma ha anche un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Con le sue dimensioni di 27,5P x 146,2l x 89,1H cm, può essere facilmente posizionato in qualsiasi stanza della casa.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Panasonic TX-65LX600EZ a un prezzo speciale su Amazon. Questo televisore ti offrirà un’esperienza di visione di alta qualità che non ti deluderà. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, è già quasi finito! Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.