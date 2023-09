Panasonic Lumix S5: finalmente è in SCONTO su Amazon (-16%)

Se sei un filmmaker o un content creator alla ricerca di un’esperienza cinematografica eccezionale, non cercare oltre: la Panasonic Lumix S5 è la fotocamera che fa per te. E se hai ancora dei dubbi, sappi che al momento è in super sconto del 16% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e risparmia ben oltre 300 euro, acquistandola al prezzo vantaggioso di soli 1.758,99 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarla in comode rate, anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile se selzioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Panasonic Lumix S5: questa offerta può terminare da un momento all’altro

La Panasonic Lumix S5 è dotata di un sensore CMOS da 24 MP che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale. Ma non è tutto: grazie alla funzione HighRes-Shot da 96 MP, puoi catturare dettagli incredibili, rendendo questa fotocamera ideale per i progetti più ambiziosi.

Nessuna immagine tremolante o video traballante con la Panasonic Lumix S5. Il suo sistema Dual Image Stabilizer 2 a 5 assi assicura che ogni tuo scatto o registrazione video sia incredibilmente stabile, anche in condizioni di luce sfavorevoli o durante le riprese in movimento.

Se sei un content creator, la Panasonic Lumix S5 è la tua migliore alleata. La registrazione video 4K 60p 4:2:0 a 10 bit offre una qualità dell’immagine straordinaria, mentre la possibilità di registrare in 4K 30p 4:2:2 a 10 bit ti dà un controllo totale sulla tua produzione. Inoltre, non ci sono limitazioni di durata per le registrazioni 4K 8bit, quindi puoi lavorare senza interruzioni.

La Panasonic Lumix S5 è venduta con l’obiettivo Lumix S-R2060E, il che significa che sei subito pronto a iniziare a girare. Questo obiettivo offre una nitidezza eccezionale e una versatilità che ti permetterà di catturare una vasta gamma di scene e soggetti.

La messa a fuoco è fondamentale per ottenere scatti e video di alta qualità, e la Panasonic Lumix S5 non delude. Con il sistema AF a contrasto, avrai prestazioni di rilevamento all’avanguardia, che ti permetteranno di mantenere sempre a fuoco i tuoi soggetti.

In conclusione, la Panasonic Lumix S5 è una fotocamera straordinaria per i filmmaker e i content creator. La sua qualità dell’immagine, la stabilizzazione d’immagine avanzata, la registrazione video 4K senza limitazioni di durata e l’obiettivo incluso la rendono un investimento ideale per chi cerca risultati professionali. Inoltre, con il suo attuale sconto del 16% su Amazon, è il momento perfetto per acquistare questa meraviglia tecnologica al prezzo speciale di soli 1.758,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.