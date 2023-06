Panasonic Lumix DMC-TZ100: la compatta perfetta per i viaggi (-20%)

Se sei un appassionato di fotografia e ami catturare i momenti indimenticabili dei tuoi viaggi, la Panasonic Lumix DMC-TZ100 potrebbe essere la compagna ideale. Con il suo sensore MOS da 1 pollice, l’obiettivo LEICA Zoom 10x e una serie di funzioni avanzate, questa fotocamera compatta ti permetterà di scattare foto e registrare video di alta qualità. Inoltre, ora puoi approfittare di uno sconto del 20% su Amazon per portare a casa questo gioiellino, al prezzo speciale di soli 479,99 euro. Inoltre puoi pagarla in comode rate a tasso zero se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis, presente su Amazon.

Panasonic Lumix DMC-TZ100: difficile trovare compatta migliore a questo prezzo

La Panasonic Lumix DMC-TZ100 è dotata di un sensore MOS da 1 pollice, che offre una sensibilità elevata e una risoluzione straordinaria. Questo sensore permette di ottenere foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità, consentendoti di catturare immagini spettacolari durante i tuoi viaggi, sia di giorno che di notte.

Grazie all’obiettivo LEICA Zoom 10x, la Panasonic Lumix DMC-TZ100 ti offre una vasta gamma di possibilità di scatto. Puoi avvicinarti a soggetti lontani senza perdere la qualità dell’immagine e cogliere dettagli sorprendenti. Che tu stia fotografando un paesaggio mozzafiato o un’opera d’arte in un museo, questo obiettivo versatile si adatterà alle tue esigenze fotografiche.

La Panasonic Lumix DMC-TZ100 è dotata di una serie di funzioni avanzate che ti permettono di esplorare la tua creatività fotografica. La funzione 4KPhoto ti consente di estrarre foto a 8 megapixel da un video in 4K, permettendoti di catturare attimi fugaci e scegliere l’immagine perfetta. Con la funzione 4KVideo, puoi registrare video di alta qualità in risoluzione 4K, catturando tutti i dettagli e la vivacità dei tuoi viaggi. Inoltre, la funzione PostFocus ti consente di modificare il punto di messa a fuoco dopo aver scattato la foto, offrendoti una flessibilità incredibile nella post-produzione.

Acquistando la Panasonic Lumix DMC-TZ100, riceverai un pacchetto completo per iniziare a scattare immediatamente. La confezione include il corpo macchina DMC-TZ100EGS, un pacco batteria affidabile per garantire una lunga durata, un adattatore CA per la ricarica, un cavo USB per il trasferimento dei file, una cinghia a mano per una presa sicura e un adattatore a tracolla per il massimo comfort durante i tuoi viaggi.

Approfitta subito di questa incredibile occasione su Amazon e acquista la strabiliante Panasonic Lumix DMC-TZ100 ad un prezzo speciale di soli 479,99 euro. Mi raccomando, se questa è l’offerta che stavi cercando non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.