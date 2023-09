Pagare con lo smartphone in modo semplice: 5 motivi per cui è utile Satispay

Pagare con lo smartphone Android è più semplice grazie a Satispay. Il servizio di pagamento, utilizzato da quasi 4 milioni di utenti, è sempre più un riferimento per i consumatori italiani che hanno la possibilità di semplificare, al massimo, i pagamenti oltre che gli scambi di denaro, in totale sicurezza.

Il mercato è ricco di opzioni ma trovare la carta giusta da registrare in Google Wallet non è sempre facile e intuitivo. Con Satispay, invece, è possibile accedere a un sistema gratuita e semplice da usare per pagare e scambiare denaro. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone Android (ma c’è anche su iPhone) e completare la registrazione per iniziare a usare il servizio.

Come funziona Satispay: 5 motivi per cui è davvero utile

Satispay permette di semplificare le transazioni, in totale sicurezza, indipendentemente dalla carta e dalla banca utilizzata dall’utente. Per iniziare a usare il servizio è sufficiente creare un nuovo account utilizzando:

un documento di identità

le coordinate IBAN del proprio conto

il proprio codice fiscale

A questo punto basta impostare un budget settimanale. Il denaro viene poi depositato su Satispay, in un conto sicuro. Per gli utenti è possibile effettuare acquisti in negozi convenzionati in totale sicurezza, senza usare la carta di credito ma sfruttando direttamente l’app.

Satispay è utilizzabile anche come metodo di pagamento nei negozi online che accettano il servizio, semplificando ancora di più il checkout. C’è un terzo modo per usare il servizio: lo scambio di denaro tra utenti. L’app consente di effettuare trasferimenti di denaro rapidamente, ad esempio per saldare piccoli debiti.

Con l’app è anche possibile acquistare rapidamente ricariche telefoniche oltre che pagare Bollettini, MAV / RAV e pagoPA. Da notare, inoltre, che per gli acquisti nei negozi partner è possibile anche sfruttare il cashback sulle spese sostenute.

