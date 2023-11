Paga solo 6€ questo Supporto Cellulare per Auto scontato a metà prezzo!

Non perdere l’opportunità unica di acquistare il Supporto per Telefono per Auto iBigLY su Amazon a un incredibile prezzo di soli 6,99€. Questo rappresenta un risparmio eccezionale del 50% rispetto al suo prezzo originale di 13,99€.

Guida in sicurezza!

Se sei alla ricerca di un modo sicuro e conveniente per utilizzare il tuo smartphone in auto, allora questa è la scelta perfetta.

Installazione Rapida e Semplice: Basta agganciarlo allo specchietto retrovisore e sei pronto a partire. Non dovrai preoccuparti di complicati montaggi.

Compatibilità Universale: Questo supporto è adatto per smartphone da 3 a 7 pollici, il che significa che si adatterà alla maggior parte dei dispositivi disponibili sul mercato.

Rotazione a 360 Gradi: Grazie alla sua capacità di rotazione, puoi trovare la posizione perfetta per il tuo dispositivo, garantendo una visione ottimale.

Morsetti Regolabili: Questo supporto si adatta a qualsiasi tipo di smartphone, offrendo una presa forte e stabile. Anche in caso di frenate improvvise o curve strette, il tuo telefono rimarrà saldamente in posizione.

Multifunzione: Non solo offre un’esperienza pratica per la navigazione e le chiamate telefoniche, ma è anche ideale per ascoltare musica o guardare video. Questo design semplice offre una nuova dimensione di comfort durante la guida.

Supporto Girevole a 360°: La possibilità di ruotare il supporto a 360 gradi e regolare la lunghezza del braccio rende la guida più comoda e sicura. Sarai in grado di passare rapidamente da visualizzazione verticale a orizzontale senza dover togliere le mani dal volante.

Materiali: Realizzato in materiale ABS di alta qualità, il supporto è liscio e non si deforma. Inoltre, è imbottito con cuscinetti in silicone morbido per evitare graffi al tuo smartphone.

Supporto Universale per Auto: Questo supporto per smartphone può ospitare anche i telefoni più grandi e spessi, come iPhone 15, 14, Samsung S22 e altri dispositivi popolari.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di guida e rendere l’utilizzo del tuo smartphone in auto più sicuro e comodo. Acquista il Supporto per Telefono per Auto iBigLY su Amazon a soli 6,99€ risparmiando il 50%.