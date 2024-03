Paga solo 19€ per l'Asciugacapelli agli Ioni di Remington!

La tecnologia agli ioni è particolarmente efficiente per non sfibrare i capelli e non farli apparire crespi. L’asciugacapelli Remington D3199 è dotato proprio di questa caratteristica, oltre a un sacco di altre funzionalità. E ora lo potrai pagare davvero poco: solo 19,99€. Fai presto!

Dotato di un potente motore da 2200 watt, genera un flusso d’aria intenso che doma anche i capelli più folti e crespi in tempi record. Non tutti i capelli sono uguali. Per questo motivo, questo asciugacapelli mette a tua disposizione 3 impostazioni di temperatura e 2 velocità del flusso d’aria, per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni tipo di capello.

L’anello ionico interno rivestito in ceramica è un vero e proprio tocco di magia per i tuoi capelli. Emettendo ioni che eliminano l’effetto elettrostatico e il crespo, dona ai tuoi capelli una morbidezza e una lucentezza straordinarie.

In dotazione non mancano poi il diffusore e la bocchetta larga, grazie ai quali potrai dare libero sfogo alla tua creatività. Il diffusore è perfetto per volumizzare i capelli ricci o mossi, donando loro una forma definita e un volume invidiabile. Il concentratore, invece, ti aiuterà a creare pieghe lisce e ordinate, perfette per le occasioni speciali.

La griglia posteriore rimovibile del D3199 di Remington facilita la pulizia dell’asciugacapelli. Inoltre, il design ergonomico e leggero lo rende piacevole da utilizzare anche per sessioni di styling prolungate. Il passante per appendere, infine, lo rende comodo da riporre in bagno, sempre a portata di mano.

Migliora il tuo hair styling con l’asciugacapelli Remington D3199 a soli 19,99€.