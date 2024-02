Paga la Stampante Fotografica di Xiaomi solo 84€ grazie allo SCONTO Amazon

L’offerta di oggi è riservata a tutti gli amanti di fotografia. Xiaomi Instant Photo Printer 1S è una particolare stampante fotografica che ti permetterà di sviluppare tutte le tue fotografie comodamente da casa. E grazie allo sconto disponibile su Amazon, la potrai portare a casa per soli 84,99€ grazie al ribasso del -6% sul prezzo precedente.

Tutte le caratteristiche della stampante fotografica Xiaomi

Con la stampante fotografica istantanea Xiaomi Instant Photo Printer 1S, potrai letteralmente traformare i tuoi ricordi in stampe tangibili direttamente dallo smartphone. Grazie alla tecnologia ZINK Zero Ink, non avrai bisogno di cartucce d’inchiostro, rendendo questo processo non solo economico ma anche incredibilmente divertente.

Questa stampante utilizza la tecnologia di stampa a sublimazione termica per creare stampe di alta qualità in un formato di 2×3 pollici (54×86 mm) in soli 60 secondi. Le foto risultano resistenti all’acqua, agli sbavature e allo scolorimento, garantendo una durata nel tempo senza compromessi sulla qualità.

Potrai connetterti alla stampante tramite Bluetooth o Wi-Fi e utilizzare l’app Xiaomi Home per stampare le tue foto in modo intuitivo e semplice. Questa app ti consente di applicare filtri, modificare le immagini e creare collage personalizzati, dando un tocco unico ai tuoi ricordi e trasformandoli in opere d’arte personalizzate.

La Xiaomi Instant Photo Printer 1S è piccola e leggera, perfetta da portare con te ovunque tu vada. Questo è un valore aggiunto se pensiamo che potrai portarla addirittura in viaggio, scegliendo quali foto stampare direttamente da dove le hai scattate.

Fai tua la stampante fotografica Xiaomi al prezzo di 84,99€. Fai presto, prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.