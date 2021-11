Ottimo smartwatch a 27€: SCONTO 60% al Black Friday 2021

Uno smartwatch elegante e completo, dotato di tutto quello che può servire nel quotidiano. Curato in dettaglio, lo porti a casa a prezzo ridicolo in occasione del Black Friday Amazon 2021, partito in anticipo. Un wearable al quale manca niente, che puoi avere a 27€ circa, risparmiando il 60%. Come? Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e completa rapidamente l'ordine. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Super smartwatch in gran sconto su Amazon

Un ampio pannello da 1,3″ con supporto al touch screen, perfetto per leggere dal polso notifiche, avvisi, promemoria e non solo. Basta collegarlo in Bluetooth allo smartphone e scaricare l'applicazione per Android e iOS dalla quale gestire tutte le impostazioni del wearable.

Lascialo al polso mentre ti alleni per tenere traccia di tutte le performance e i tuoi progressi. Dati che puoi successivamente scaricare sullo smartphone. Il device supporta, oltre alle classiche feature di activity tracker, ben 24 modalità di workout fra le quali scegliere la tua preferita.

Naturalmente, attenzione anche alla salute, grazie a feature dedicate come il controllo del battito cardiaco e la valutazione della qualità del riposo notturno.

Insomma, uno smartwatch super completo, che adesso porti a casa da Amazon a prezzo ridicolo, grazie alle promozioni del Black Friday 2021 anticipato. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 27€ circa appena, godendo non solo di uno sconto del 60%, ma anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.