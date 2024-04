Ottimo Apple Watch Series 9 in sconto di ben 40€

Stai pensando di acquistare un valido smartwatch, di prima qualità, ma vuoi spendere una cifra sostenuta? In tal caso non puoi farti scappare la super promo Unieuro attiva sul fantastico Apple Watch Series 9. Grazie a uno sconto di ben 40€ avrai l’occasione di renderlo tuo ad appena 449€ invece di 489€. Un’occasione imperdibile che ti consigliamo di sfruttare finché sei ancora in tempo!

Uno smartwatch da urlo: Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 mantiene l’iconico design quadrato con bordi arrotondati e si accaparra un ottimo display Retina Always-On OLED che ti offre una luminosità di 1000 nit. Il che si traduce in un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole! La cassa, inoltre, è realizzata in alluminio riciclato al 100%, acciaio inossidabile o titanio: perfetto per essere indossato e non rovinarsi mai nel tempo, anche a contatto con l’acqua!

Il cuore pulsante dell’Apple Watch Series 9 è il chip S9 dual-core, il più potente mai utilizzato in un Apple Watch. Se te lo stia domandando, sappi che ti offre un aumento del 20% delle prestazioni rispetto al modello precedente, assicurandoti un’esperienza fluida e reattiva. Il chip S9, inoltre, include anche un Neural Engine di nuova generazione, che permette di sfruttare al meglio le funzionalità di machine learning e intelligenza artificiale.

L’Apple Watch Series 9 si conferma un dispositivo ideale per lavoro, salute e attività fisica per agonisti e non. Le funzionalità avanzate come: la misurazione della temperatura corporea; l’app ECG che consente di effettuare un elettrocardiogramma a singola derivazione, fornendo informazioni preziose sulla salute cardiaca; il sensore SpO2 per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue; il rilevamento di cadute; la comodissima app fitness per allenarti e molto altro ancora. Che, però, ti lasciamo il piacere di scoprire nel corso dei tuoi utilizzi, dopo averlo acquistato!

Non meno importante, grazie all’opzione con connettività diretta al tuo cellulare ti permette di effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare internet anche senza iPhone a portata di mano! E, per assicurarti il massimo comfort, avrai l’occasione di usarlo anche per pagare contactless nei negozi. Acquistalo finché è in sconto di ben 40€ rispetto al prezzo di listino!