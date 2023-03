Ottimi tablet a meno di 90€: 3 modelli in promo lampo SHOCK su Amazon

Un tablet per tutte le esigenze quotidiane. Un prodotto per studiare, lavorare e diversi, che costi poco, ma renda tanto. Questi modelli, normalmente più costosi, sono in promozione a meno di 90€ su Amazon. Merito delle Offerte di Primavera, che però dureranno pochissimo. Scegli ora il tuo preferito e completa l’ordine: lo ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo modello arriva in kit con diversi accessori, incluso il pennino, la custodia e un paio di cuffie. Ampio display FHD da 10″ e processore octa core, lo rendono il compagno ideale per la produttività in movimento. Non mancano 4GB di RAM e 64GB di storage interno, che ti permetteranno di sfruttare al meglio il sistema operativo Android 11. Ottima l’autonomia energetica, grazie alla batteria da 8000 mAh.

Adatto per chi fa grande uso di questi dispositivi in modo intenso durante la giornata, in sconto puoi prenderlo a 80€ circa (88€ nella versione Blu) invece di 118€.

Il secondo modello ha dalla sua la presenza di Android 12 a bordo. Prodotto dal celebre brand Blackview, grazie al suo ampio pannello da 10″ e il doppio speaker audio, è perfetto per chi guarda spesso film e video. Naturalmente, anche lui è l’ideale per la produttività e conta su un’ottima batteria da 6580 mAh. Una chicca: sul posteriore, il comparto fotografico è composto da ben 2 sensori (e non uno, come solitamente accade).

Perfetto per l’intrattenimento, in promozione lo prendi a 84,99€ invece di 99,99€ (metti nel carrello anche la custodia per riceverla gratis, la trovi a questo indirizzo).

Per finire, un elegante modello con display da 10″, processore octa core e una caratteristica molto interessante. Infatti, è possibile inserire una SIM telefonica e navigare su Internet anche in assenza di connessione WiFi tramite rete 4G LTE. Se a questo ci si aggiunge una batteria da ben 8000 mAh, allora diventa perfetto da utilizzare fuori casa: l’ideale per la mobilità.

In promozione, questo dispositivo di design puoi portarlo a casa a 84,99€ appena in promozione.

Insomma, approfittando delle Offerte Amazon di Primavera, non serve spendere un patrimonio per avere un tablet. Una versione certamente base di gamma, ma che risulti perfetta per il quotidiano e non deluda le aspettative: proprio come questi 3, che in sconto ti accaparri a meno di 90€. Approfittane al volo, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.