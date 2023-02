Ottima TV 32" a 99€ con spedizioni gratis: occasione ASSURDA (Carrefour online)

Un TV da 32″ con pannello HD e piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2, esattamente quello che ti serve per continuare a guardare i canali che ti piacciono di più, senza aver bisogno di acquistare adattatori a parte.

Da Carrefour online l’occasione è troppo ghiotta, così ghiotta che probabilmente finirà presto: completa l’ordine al volo pre prenderla a 99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite, grazie alla promo speciale.

TV 32″ a 99€: offerta golosissima

Un prezzo promo per un prodotto base di gamma, che però è perfetto per guardare i programmi che ami di più, semplicemente collegando l’antenna. Il brand dietro questo televisore è QBell Technology, marchio che si impegna a fornire prodotti di elettronica di buona qualità a prezzo estremamente competitivo. Se poi a questo ci si aggiungere un ottimo sconto, allora l’affare è servito.

Con un pannello da 32″ avrai la massima libertà: decidi dove posizionare la tua nuova televisione senza temere vincoli di spazio. Infatti, puoi sistemarla tanto in salotto quanto in camera da letto, nella cameretta o in cucina. Super versatile insomma.

Per approfittare dell’ottima promozione del momento dovrai essere super veloce però. Completa l’ordine al volo per approfittare dello sconto offerto da Carrefour online. La tua nuova TV da 32″, pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, la prendi a 99€ appena con spedizioni assolutamente gratis. Disponibilità in promozione limitata.

