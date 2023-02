Ottieni tre mesi gratis del miglior conto multicanale d'Italia

Stai cercando un conto corrente digitale che offra tutti i servizi di un istituto bancario tradizionale, con un’applicazione per dispositivi mobili semplice e intuitiva? Conto Sella potrebbe essere la soluzione che stai cercando. Premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, offre un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all’avanguardia. Scegliendo il piano “Start”, avrai inoltre la possibilità di usufruire di tre mesi di servizio gratuiti. Scopri di più su Conto Sella e soddisfa le tue esigenze bancarie in modo digitale e intuitivo.

Tutti i vantaggi di Conto Sella Start

Il Conto Start di Banca Sella è la soluzione ideale per la gestione delle spese quotidiane. Con l’app Sella, potrai avere pieno controllo delle tue finanze e monitorare le spese in tempo reale. Grazie all’interfaccia intuitiva, potrai effettuare bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini e molto altro con solo un tap.

Per quanto riguarda i costi, il Conto Start offre prelievi gratuiti e illimitati presso gli ATM Sella, nonché bonifici gratuiti in Italia e in Paesi SEE. Tuttavia, se hai bisogno di prelevare da un ATM di un’altra banca in zona euro, verrà applicato un costo di 4 euro al mese. I bonifici istantanei non sono disponibili, ma puoi passare al Conto Premium per accedere a questa funzionalità. La carta di debito è gratuita se richiesta durante la fase di apertura del conto, mentre il canone di tenuta conto è di 1,50 euro al mese.

Il Conto Start offre anche una serie di funzionalità avanzate, tra cui un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese, invio denaro per scambiare soldi all’istante, aggregatore di conti di altre banche e la possibilità di collegare il tuo conto con quelli di altri clienti Sella.

Aprire il tuo Conto Sella Start è semplicissimo: basta richiederlo collegandoti a questo link. Grazie alla promozione in corso, i primi tre mesi di canone sono azzerati e dal quarto in poi pagherai regolarmente 1,50 euro al mese. Requisiti fondamentali essere maggiorenni e residenti in Italia. Per aprire il tuo nuovo conto online avrai inoltre bisogno del tuo Codice Fiscale, documento d’identità (carta d’identità, patente o passaporto), telefono cellulare, accesso al tuo indirizzo di posta elettronica e secondo documento identificativo, se non hai a disposizione una webcam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.