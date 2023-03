Ottieni subito un bonus di 25 euro gratis con Hype Premium

Hype Premium è il conto all inclusive che ti permette di accedere senza limiti a tutti i servizi della piattaforma – compresi i pacchetti assicurativi viaggio, acquisti e furti – corredandoli da una elegante carta di debito World Elite Mastercard. Ideale per chi vuole ottenere il massimo dal proprio conto, senza rinunciare a un prezzo competitivo: soltanto 9,90 euro al mese. Grazie alla promozione in corso, i nuovi titolari Hype Premium ricevono subito un bonus di 25 euro: ti basterà inserire il codice promo “SUPER” in fase di registrazione.

Tutti i vantaggi di Hype Premium

In quanto titolare Hype Premium, potrai accedere a una serie di vantaggi e funzionalità esclusivi. Tra questi ci sono ricariche illimitate e prelievi gratuiti, bonifici istantanei gratis e zero commissioni nel pagamento di bollette, bollettini e ricarichi.

Ma Hype Premium dà il meglio di sé quando si parla di viaggi, a partire dalla Mastercard World Elite associata al tuo conto Hype che ti distingue e ti accompagna in ogni tuo momento. La vera chicca è la copertura per spese mediche, rimborso in caso di smarrimento bagaglio o di ritardo del volo e una comoda polizza acquisti, tutto incluso: così sia tu che i tuoi oggetti siete sempre al sicuro da qualsiasi imprevisto di viaggio e non ti resta che goderti il panorama.

Altre funzionalità includono: scambio denaro, assicurazione auto, acquisto e vendita azioni frazionate, ETF e metalli con BitPanda, credit boost fino a 2000 euro in tempo reale, prestiti personali, cashback e sezione risparmi.

Metti subito Hype alla prova: registrati online e in pochi minuti, attiva il tuo conto in pochi giorni e inizia subito ad acquistare con la carta virtuale già disponibile in app. E in fase di iscrizione ricorda di inserire il codice promo “SUPER” per ottenere subito un bonus di ben 25 euro.

