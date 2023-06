Ottieni il tuo Mini Compressore Xiaomi a un ottimo prezzo

Prenditi cura della pressione degli pneumatici di auto, bici e tanto altro. Ottieni subito il tuo Mini Compressore Xiaomi a soli 38,99 euro, invece di 49,99 euro. Questa super offerta, oltre alla disponibilità di questo prodotto introvabile, la trovi solo su eBay. Tra l’altro il colosso dello shopping online ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Come se non bastasse puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 12,99 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto, le altre due nei mesi appena successivi. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento e, una volta indirizzato nel sistema, attivare “Paga in 3 Rate“. Non devi fornire alcuna garanzia a questo mini finanziamento.

Mini Compressore Xiaomi: indispensabile ed economico

A un prezzo speciale, il Mini Compressore Xiaomi è davvero indispensabile. Si tratta di un dispositivo potente, compatto, portatile e intelligente per il gonfiaggio corretto di qualsiasi cosa. Pensa, con la nuova tecnologia puoi gonfiare parzialmente gli pneumatici della tua auto otto volte oppure puoi gonfiarne due completamente. Seleziona una delle cinque modalità di gonfiaggio:

Modalità Manuale: 35 psi; Modalità Bicicletta: 45 psi; Modalità Motocicletta: 2,4 bar; Modalità Automobile: 2,5 bar; Modalità Pallone: 8 psi.

Niente cavi. Questo Mini Compressore è estremamente portatile perché dotato di batterie al litio che si ricaricano come un normale smartphone con cavo USB Type C. Portalo sempre con te, durante i tuoi viaggi e nella vita di tutti i giorni. Acquistalo ora a un ottimo prezzo! Mettilo nel carrello con soli 38,99 euro, invece di 49,99 euro. Puoi anche pagare in 3 rate senza interessi selezionando PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.