Ottieni fino a 150 euro in regalo con il Conto Corrente Online, ecco come

Con il conto corrente ONLINE di Banca Crédit Agricole puoi gestire le tue finanze dallo smartphone o dal tuo PC comodamente dal divano di casa proprio come se ti trovassi fisicamente in una filiale. La soluzione in super promo è richiedibile solo entro il 29 Febbraio 2024 ed include un conto smart a tutti gli effetti con alcuni vantaggi.

La Banca infatti offre la possibilità a tutti i suoi nuovi clienti che richiedono un nuovo conto oppure trasferiscono il proprio da altra banca di richiedere fino a 150 euro in Buoni Amazon.

Conto Corrente ONLINE di Crédit Agricole: i dettagli

Con la promozione attualmente in vigore che scadrà il prossimo 29 Febbraio 2024 oltre al conto puoi richiedere un conto deposito con il 4% di interesse sulle somme che decidi di bloccare per 9 mesi. L’investimento ha una cifra di partenza pari a 5.000 euro ed al massimo può essere di 500.000 euro.

Per darvi un’idea: investendo ben 10.000 euro, il rendimento, tenendo conto delle tasse – pari al 26% – dopo nove mesi, sarà di 222 euro. Il totale generato è escluso di imposta di bollo che è quindi da aggiungere.

Il denaro versato nel conto deposito in caso di estinzione anticipata prima dei nove mesi potrà essere richiesto rinunciando però ad eventuali interessi maturati fino a quel dato momento.

Con questo conto puoi richiedere una carta su circuito nazionale oppure una Debit su circuito VISA utilizzabile anche per gli acquisti su e-commerce. Tale carta è necessaria per redimere i Buoni Amazon fino a 150 euro.

Il Voucher Amazon in realtà non viene dato in automatico all’apertura del conto ma utilizzando la carta di debito secondo un determinato criterio di spesa. Infatti, il premio è in realtà l’insieme di due voucher, il primo da 50€ ed il secondo da 100 euro.