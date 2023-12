Ottieni 200€ di sconto con Carta Oro American Express (nuova offerta)

La carta di credito Oro American Express è protagonista di una nuova promo online. Per tutti i titolari di Carta Base che richiederanno Carta Oro entro il 16 gennaio 2016, è previsto uno sconto di 200€ sugli acquisti con Carta spendendo almeno 2.000€ nei primi 3 mesi dalla sua emissione. Ecco il link all’offerta.

Carta Oro di American Express è una delle migliori carte di credito oggi disponibili. Tra i suoi punti di forza l’accessibilità alla stragrande maggioranza di persone e gli innumerevoli vantaggi per chi ama viaggiare. Senza contare che il primo anno il canone è gratuito.

Come ottenere 200€ di sconto con la carta di credito Oro American Express

L’offerta su Carta Oro è riservata ai titolari di Carta Base che presenteranno richiesta della nuova carta di credito entro il 16 gennaio 2024. Per essere idonei a ricevere 200€ di sconto sui propri acquisti con carta, occorre spendere almeno 2.000€ entro i primi 3 mesi dalla sua emissione.

Lo sconto di 200€ verrà riconosciuto nel primo estratto conto utile, non oltre le 8 settimane rispetto all’ultima spesa contabilizzata con la quale si sono raggiunti i 2.000€ di spesa richiesti. Non concorrono al raggiungimento dell’importo la quota mensile, gli anticipi di contante, i prelievi, così come eventuali penali e rimborsi.

Per richiedere Carta Oro Amex è sufficiente essere maggiorenni, avere la residenza in Italia, un conto corrente bancario appartenente all’area SEPA e un reddito annuale lordo di almeno 25.000€. Il modulo di richiesta è disponibile su questa pagina.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.