Ottieni 200€ di Buoni Amazon aprendo SelfyConto

Con SelfyConto non solo ottieni un ottimo conto corrente smart ed economico, ma anche preziosi regali di grande valore. La tua fiducia a Banca Mediolanum oggi vale 200 euro. Infatti, aprendo un nuovo conto ottieni fino a 200 euro di Buoni Regalo Amazon da utilizzare per acquistare ciò che vuoi.

Un ottimo regalo vero? Ma i vantaggi non sono finiti qua. Infatti, più amici inviti e più guadagni. Per ogni amico che apre SelfyConto entro il 31 dicembre 2022 puoi ricevere 40 euro in Buoni Regalo Amazon. Per loro, invece, un voucher digitale dal valore di 10 euro.

Approfitta subito di questa incredibile promozione che termina tra poche ore. Fai la scelta giusta e metti al sicuro i tuoi risparmi. Hai tutta l’affidabilità di un grande istituto di credito e la praticità smart di una banca online. Si tratta di un’occasione imperdibile, da cogliere al volo.

Apri SelfyConto: fino a 200€ di Buoni Amazon per te

Adesso hai capito che aprendo SelfyConto prima che termini la promozione puoi ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon da spendere come vuoi. Ma i vantaggi non sono solo questi. Infatti, il conto corrente che stai attivando è davvero ricco di funzionalità e benefici.

Prima di tutto il canone di tenuta conto è gratuito per un anno. Se hai meno di 30 anni è ancora a zero euro. La carta di debito e i prelievi in area Euro sono completamente gratuiti, quindi senza commissioni. Le principali operazioni bancarie sono gratis.

Questo grazie a una praticissima app, Selfy & Smart, che ti garantisce una gestione sicura e intuitiva dei tuoi risparmi. Potrai gestire le tue spese con un semplice swipe accedendo a tutti i tuoi servizi bancari. Controlla qualsiasi movimento delle tue carte, rateizza i pagamenti e in caso di emergenza blocca le rate per 48 ore.

Con SelfyConto hai tutto a portata di smartphone. Di questo conto corrente ti puoi fidare, il Gruppo Mediolanum è tra le prime banche più sicure d’Europa, con un indice di solidità pari al 21%. Perciò non perdere altro tempo e ottieni il tuo Buono Regalo Amazon da 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.