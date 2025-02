Oscar 2025: dove vedere i film più nominati in streaming

La notte degli Oscar 2025 è ormai vicina e sono diversi i film più nominati che non dovresti perderti. La serata delle premiazioni è in programma per il 3 marzo all’1.00 ora italiana. A Los Angeles, al Dolby Theatre, inizierà il 2 marzo alle 16.00 ora locale. Ci aspetta una notte davvero magica tra qualche giorno.

Ma dove puoi vedere i film più nominati per questo evento così importante per il cinema italiano? Ecco un elenco con tutti i titoli maggiormente protagonisti e attesi, dove poterli vedere, se al cinema o in streaming su una delle piattaforme disponibili. In alcuni casi potrebbero essere disponibili anche su piattaforme americane.

Per potervi accedere dall’Italia, e quindi vedere i film più nominati per gli Oscar 2025, è necessario affidarsi a una buona VPN in grado di aggirare i blocchi regionali con i suoi server. Gli esperti consigliano NordVPN, sempre efficace e in grado di rendere internet illimitato senza censure né georestrizioni.

Oscar 2025: come e dove vedere i film più nominati

Di tutti i candidati agli Oscar 2025, ecco quali sono i film più nominati e dove vederli.

Emilia Pérez (Cinema, Musical/Crime): Diretto da Jacques Audiard, il film racconta la storia di un potente boss del cartello messicano che, dopo una trasformazione di genere, diventa una filantropa. Questa produzione francese ambientata in Messico ha ottenuto 13 nomination agli Oscar.

(Cinema, Musical/Crime): Diretto da Jacques Audiard, il film racconta la storia di un potente boss del cartello messicano che, dopo una trasformazione di genere, diventa una filantropa. Questa produzione francese ambientata in Messico ha ottenuto 13 nomination agli Oscar. Wicked (Apple TV, Musical/Fantasy): Adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, il film esplora le origini delle streghe di Oz, focalizzandosi sull’amicizia tra Elphaba e Glinda. Con 10 nomination agli Oscar, la pellicola vede Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba e Ariana Grande in quello di Glinda.

(Apple TV, Musical/Fantasy): Adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, il film esplora le origini delle streghe di Oz, focalizzandosi sull’amicizia tra Elphaba e Glinda. Con 10 nomination agli Oscar, la pellicola vede Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba e Ariana Grande in quello di Glinda. The Brutalist (Cinema, Drammatico): Questo epico film di quasi quattro ore, diretto da Brady Corbet, segue la vita di László Tóth, un architetto ungherese-ebraico e sopravvissuto all’Olocausto, mentre emigra negli Stati Uniti nel 1947. Affrontando pregiudizi sistemici e sfruttamento, László lotta per mantenere la sua visione artistica nell’America del dopoguerra. Il film ha ricevuto 10 nomination agli Oscar.

(Cinema, Drammatico): Questo epico film di quasi quattro ore, diretto da Brady Corbet, segue la vita di László Tóth, un architetto ungherese-ebraico e sopravvissuto all’Olocausto, mentre emigra negli Stati Uniti nel 1947. Affrontando pregiudizi sistemici e sfruttamento, László lotta per mantenere la sua visione artistica nell’America del dopoguerra. Il film ha ricevuto 10 nomination agli Oscar. Conclave (Cinema, Thriller/Drammatico): Basato sul romanzo di Robert Harris, il film diretto da Edward Berger narra gli intrighi e le politiche all’interno di un conclave papale, mentre i cardinali si riuniscono per eleggere un nuovo Papa. Isabella Rossellini interpreta Suor Agnes, guadagnandosi una nomination come Miglior Attrice Non Protagonista.

(Cinema, Thriller/Drammatico): Basato sul romanzo di Robert Harris, il film diretto da Edward Berger narra gli intrighi e le politiche all’interno di un conclave papale, mentre i cardinali si riuniscono per eleggere un nuovo Papa. Isabella Rossellini interpreta Suor Agnes, guadagnandosi una nomination come Miglior Attrice Non Protagonista. The Substance (Mubi, Horror/Fantascienza): Diretto da Coralie Fargeat, il film segue la storia di Elisabeth e Sue, due donne che, attraverso l’uso di una misteriosa sostanza, iniziano a condividere una connessione fisica e mentale inquietante. La pellicola è nota per il suo stile visivo audace e le intense sequenze di body horror.

(Mubi, Horror/Fantascienza): Diretto da Coralie Fargeat, il film segue la storia di Elisabeth e Sue, due donne che, attraverso l’uso di una misteriosa sostanza, iniziano a condividere una connessione fisica e mentale inquietante. La pellicola è nota per il suo stile visivo audace e le intense sequenze di body horror. Dune – Parte Due (NOW, Fantascienza): Seconda parte dell’adattamento di Denis Villeneuve del classico di fantascienza di Frank Herbert, il film continua la saga di Paul Atreides mentre affronta nuove sfide sul pianeta desertico Arrakis. La pellicola è candidata in diverse categorie tecniche agli Oscar.

(NOW, Fantascienza): Seconda parte dell’adattamento di Denis Villeneuve del classico di fantascienza di Frank Herbert, il film continua la saga di Paul Atreides mentre affronta nuove sfide sul pianeta desertico Arrakis. La pellicola è candidata in diverse categorie tecniche agli Oscar. A Complete Unknown (Cinema, Drammatico/Biografico): Diretto da James Mangold, il film esplora un momento cruciale nella carriera di Bob Dylan, concentrandosi sul suo controverso passaggio alla musica elettrica. Timothée Chalamet interpreta Dylan, offrendo una performance che gli è valsa una nomination agli Oscar.

(Cinema, Drammatico/Biografico): Diretto da James Mangold, il film esplora un momento cruciale nella carriera di Bob Dylan, concentrandosi sul suo controverso passaggio alla musica elettrica. Timothée Chalamet interpreta Dylan, offrendo una performance che gli è valsa una nomination agli Oscar. The Apprentice : Alle origini di Trump (NOW, Drammatico/Biografico): Sebastian Stan interpreta Donald Trump in questo film che esplora gli inizi della sua carriera e l’ascesa nel mondo degli affari. La sua interpretazione gli è valsa una nomination come Miglior Attore agli Oscar.

: Alle origini di Trump (NOW, Drammatico/Biografico): Sebastian Stan interpreta Donald Trump in questo film che esplora gli inizi della sua carriera e l’ascesa nel mondo degli affari. La sua interpretazione gli è valsa una nomination come Miglior Attore agli Oscar. Nosferatu (Cinema, Horror): Remake del classico del 1922, diretto da Robert Eggers, il film reimmagina la storia del conte Orlok, un antico vampiro che porta terrore in una piccola città. La pellicola è stata riconosciuta per la sua fotografia e l’atmosfera inquietante.

(Cinema, Horror): Remake del classico del 1922, diretto da Robert Eggers, il film reimmagina la storia del conte Orlok, un antico vampiro che porta terrore in una piccola città. La pellicola è stata riconosciuta per la sua fotografia e l’atmosfera inquietante. A Real Pain (Cinema, Drammatico): Diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, il film segue due cugini americani che viaggiano in Polonia per esplorare le loro radici familiari, confrontandosi con traumi generazionali e identità culturale. La sceneggiatura originale è stata nominata agli Oscar.

(Cinema, Drammatico): Diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, il film segue due cugini americani che viaggiano in Polonia per esplorare le loro radici familiari, confrontandosi con traumi generazionali e identità culturale. La sceneggiatura originale è stata nominata agli Oscar. September 5 (Cinema, Thriller): Questo film diretto da Moritz Binder e Tim Fehlbaum racconta la storia di una diretta streaming che prende una piega drammatica, cambiando per sempre la vita dei partecipanti. La sceneggiatura originale ha ricevuto una nomination agli Oscar.

(Cinema, Thriller): Questo film diretto da Moritz Binder e Tim Fehlbaum racconta la storia di una diretta streaming che prende una piega drammatica, cambiando per sempre la vita dei partecipanti. La sceneggiatura originale ha ricevuto una nomination agli Oscar. Il Robot Selvaggio (Apple TV, Animazione/Famiglia): Basato sul libro per bambini di Peter Brown, il film racconta la storia di un robot che si ritrova su un’isola deserta e deve imparare a sopravvivere e a convivere con la fauna locale. La colonna sonora di Kris Bowers è stata nominata agli Oscar.