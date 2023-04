Grandi sconti GeekBuying: ORTUR Laser Master 3 incide TUTTO a prezzo WOW

Questo incisore laser è impressionante. Con ORTUR Laser Master 3, puoi incidere praticamente ovunque. Legno, acrilico, pelle, metallo, ceramica, tessuti, cilindri, cibo, vetro colorato, acciaio inox, carta, cartone e non solo: non avrai praticamente limiti, se non la fantasia. Realizza le tue idee ottenendo immediatamente risultati eccellenti: grazie all’intelligente software di questo prodotto, non servirà fare esperimenti prima di arrivare a quello che desideravi creare.

Del resto, si tratta di uno strumento premium, che va bene per chi crea per hobby, ma è anche perfetto per i professionisti. Realizzato con materiali di altissima qualità, è dotato di un cuore smart che permette rapida comunicazione fra la macchina e il tuo smartphone, tablet o PC. Da idea astratta a lavoro finito in pochissimo tempo, grazie a questo eccellente dispositivo. Ovviamente, oltre che facile, è anche super sicuro da utilizzare.

Normalmente più costoso, grazie ad un super sconto su GeekBuying puoi prenderlo a 499€ appena invece di 608,92€. Tutto quello che dovrai fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “NNN3DGMOLM”. Le spedizioni, da magazzino in Polonia, sono veloci e gratuite. Inoltre, in omaggio ricevi il tappetino di lavoro, da posizionare sotto gli oggetti da incidere per dissipare il calore e proteggere le superfici (valore commerciale 132€ circa). Disponibilità in promozione super limitata.

ORTUR Laser Master 3: molto più di un semplice incisore laser

Di incisori laser in commercio ce ne sono tantissimi. La differenza la fanno le caratteristiche, naturalmente. A rendere questo prodotto particolarmente interessante è la capacità di incidere su tantissimi materiali, ma non solo. Infatti, è di fondamentale importanza la sua capacità di permettere anche ai principianti di ottenere risultati professionali.

Ad esempio, in pochi secondi puoi passare da una foto scattata con lo smartphone a una incisione di quella stessa immagine sul legno. Con un‘area di lavoro da 40X40 centimetri, potrai sbizzarrirti con gli oggetti che più ti interessa personalizzare. Potrai progettare liberamente e trasformare in realtà le tue idee immediatamente. La possibilità di di utilizzare la comodissima applicazione per dispositivi mobili semplificherà ulteriormente le operazioni.

Il modulo laser non potrebbe essere più affidabile: passa senza problemi da rifinire i dettagli, indicendo in modo delicato (con profondità di 0,01 millimetri) a tagliare andando a fondo fino a 3 centimetri (materiale acrilico). Ancora, è un dispositivo super sicuro da utilizzare. Grazie a diversi sistemi di protezione, non ci saranno problemi. Addirittura, c’è una chiave che ti permetterà di bloccare completamente qualsiasi funzionamento della macchina.

Approfitta adesso dello sconto e porta a casa l’incisore laser ORTUR Laser Master 3 a prezzo piccolissimo. Ordinando oggi, lo ricevi in pochissimi giorni: sarà perfetto per personalizzare i regali di Natale, che di certo non risulteranno banali.

Per prenderlo a piccolissimo prezzo, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e assicurarti di applicare il codice “NNN3DGMOLM” prima di completare il pagamento su Geekbuying. Solo in questo modo, sarà tuo a 499€ invece di più di 608,92€. Le spedizioni partono da magazzino europeo e sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Disponibilità in promozione limitata sia nel tempo che nello stock disponibile in forte sconto. Sii veloce per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.