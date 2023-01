Orologio Explore Scientific con PROIEZIONE dell'ora in offerta a 17€ (-33%)

Hai mai visto un orologio radiocontrollato che proietta l’ora sulla parete, volendo anche 24 ore su 24? Lo sappiamo, l’incipit della domanda assomiglia tanto ai tanti video postati su Instagram dai travel blogger che chiedono ai propri follower “hai mai visto Tizio, Caio e Sempronio?” (quest’ultimi nomi di fantasia, per intenderci), ma qui ci troviamo di fronte a un prodotto originale, diverso dagli altri.

Nell’era degli smart speaker, nell’era dei comandi vocali, nell’era se vogliamo degli smartphone, un orologio compatto con l’indicazione della temperatura non avrebbe molto senso. Ma questo Explore Scientific, oggi in offerta a 17 euro su Amazon grazie allo sconto del 33%, è un articolo che si distingue da tutti gli altri proprio grazie a quella che rimane una kill-feature: la proiezione dell’ora sulla parete di casa.

Explore Scientific: l’orologio radiocontrollato con proiezione dell’ora

L’orologio radio-controllato Explore Scientific dispone di una doppia sveglia per i giorni feriali e per il weekend, oltre a misurare la temperatura interna dell’abitazione in maniera puntuale. E fin qui niente di nuovo. La vera chicca è che puoi proiettare l’ora sul soffitto o sulla parete in modo permanente, lasciando l’orologio collegato alla corrente con il comodo adattatore incluso nella confezione di vendita.

Pensa ai tuoi genitori, magari già avanti con l’età, che hanno difficoltà a interagire con uno smart speaker e iniziano ad avere anche qualche problema alla vista. Non credi anche tu che Explore Scientific possa essere un acquisto ideale, magari in vista del loro compleanno?

Metti in carrello ora l’orologio Explore Scientific per approfittare dello sconto immediato del 33% su Amazon. La spedizione è gratuita, con la consegna prevista già domani a casa tua.

