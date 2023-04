Orologio digitale Casio: affidabilità e qualità a un ottimo prezzo

L’orologio digitale Casio per uomo GBD-800UC-8ER è un modello che rappresenta l’unione perfetta tra funzionalità e stile. Questo dispositivo ha una forma rotonda con un diametro extra-large di 48 mm e uno spessore della cassa di 14 mm, il che lo rende una scelta ideale per gli uomini che amano gli orologi di grandi dimensioni. Grazie a uno sconto del 14% su Amazon, oggi questo prodotto può essere tuo al prezzo vantaggioso di soli 85,60 euro.

Orologio digitale Casio: il regalo perfetto che stavi cercando

La cassa dell’orologio digitale Casio è realizzata in resina, mentre il cinturino è in plastica grigia con una larghezza di 19 mm e una lunghezza standard da uomo. Il quadrante digitale è di colore nero, abbinato alla lunetta in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza all’usura. La chiusura è a fibbia, che rende facile la regolazione della lunghezza del cinturino. L’orologio è dotato di un vetro minerale, che garantisce una buona protezione contro graffi e urti, rendendolo resistente alle intemperie. Inoltre, è resistente agli shock, rendendolo perfetto per attività sportive all’aperto.

Il calendario è visualizzato sul quadrante in formato giorno-data-mese, mentre la lunetta fissa offre funzioni extra come il cronometro, la sveglia e il timer. La luce incorporata facilita la lettura del quadrante in condizioni di scarsa illuminazione. Il peso di soli 62 grammi di questo orologio digitale Casio, lo rende estremamente leggero e facile da indossare. Inoltre, l’orologio è resistente all’acqua fino a una pressione massima di 20 bar, il che lo rende ideale per l’uso in piscina o durante attività subacquee.

In sintesi, l’orologio digitale Casio rappresenta una scelta eccellente per gli uomini che cercano un orologio resistente, funzionale e alla moda. Con la garanzia del produttore di 2 anni e lo sconto del 14% su Amazon, è un acquisto che non si può perdere al prezzo competitivo di soli 85,60 euro. Se sei interessato al suo acquisto non perdere molto tempo, sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili presso i magazzini dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.