Orologio Casio a 20€? Su Amazon si fa l'AFFARONE del giorno

Siete alla ricerca di un orologio molto casual, semplice, pratico e soprattutto resistente a qualsiasi utilizzo? La grande occasione arriva su Amazon e riguarda il bellissimo Casio Casual MQ-24UC-3BEF disponibile oggi a soli 20,19 euro invece di 35. Il risparmio è del 42% su un modello classico e intramontabile del celebre marchio Casio.

Orologio Casio: immortale e comodissimo

Casio MQ-24UC-3BEF è un orologio da polso unisex al quarzo con bracciale e cassa in resina di colore verde e display analogico nero. Ha un design sottile, leggero e confortevole, dotato di lancetta delle ore, dei minuti e dei secondi.

Nulla di complicato nemmeno nella costruzione: il vetro è in acrilico, facile e infrangibile. La cassa e il cinturino sono in resina, un materiale resistente, leggero e poco sensibile al freddo, al calore o ad altre influenze esterne. L’orologio è anche impermeabile e ha una precisione di ±20 secondi al mese.

Insomma si tratta di un accessorio semplice e allo stesso tempo elegante per tutti coloro che amano uno stile casual e senza fronzoli. Il colore verde opaco del cinturino e della cassa si abbina bene con qualsiasi abbigliamento. Il quadrante nero con i numeri bianchi è facile da leggere e vi permettere di leggere l’ora in modo chiaro e immediato. Casio Casual MQ-24UC-3BEF a soli 20,19 euro invece di 35 è l’affare incredibile di Amazon. Con Amazon Prime, ordinandolo adesso, lo riceverete in pochissime ore senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.