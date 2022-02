Ordina un iPhone 13 Pro Max, riceve un flacone di sapone

Una donna ha ordinato un iPhone 13 Pro Max ma ha ricevuto una “fregatura” quando ha aperto il pacco e, invece del dispositivo, ha trovato al suo interno un flacone di sapone per le mani da un euro.

È successo a Londra, nel Regno Unito. La vittima in questione ha trentadue anni ed è rimasta scioccata nel ricevere una bottiglia di sapone per le mani da $ 1 invece di un iPhone 13 Pro Max che aveva ordinato. La notizia si aggiunge a un elenco crescente di acquirenti a cui sono state inviate cose diverse dal melafonino che hanno ordinato online.

La donna, di nome Khaoula Lafhaily, ha acquistato l'iPhone 13 Pro Max dal suo operatore di telefonia mobile Sky Mobile per la modifica cifra di £ 1.500 ($ 2.031) attraverso un contratto di 3 anni. Ha completato la transazione, ma quando ha ricevuto il pacco due giorni dopo è rimasta scioccata nel trovare solo un disinfettante per le mani che probabilmente ha un prezzo di 1 euro… o anche meno. Lafhaily aveva notato che la fornitura del servizio dell'azienda era scarsa e non ha ancora ricevuto il suo iPhone dopo aver presentato un reclamo a Sky Mobile.

Ha fatto sapere di aver acquistato il flagship Apple il 24 gennaio e ha pagato per la “consegna in un giorno” per il dispositivo. Quindi l'azienda ha avuto una doppia fregatura, sia per la consegna in un giorno che per il prodotto reale consegnato. Sky Mobile ha detto che avrebbe indagato sul problema della donna, ma non è chiaro come siano andate a finire le indagini oggi, poiché la società non pare che abbia contattato la donna fino a questo momento. Vi terremo aggiornati.