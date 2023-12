Oral-B Smart 4, pulizia totale e intelligente in OFFERTISSIMA su Amazon

L’Oral-B Smart 4 4000N è molto più di uno spazzolino elettrico tradizionale, è un compagno intelligente per la tua igiene orale. In questo momento, puoi approfittare di uno sconto del 19% su Amazon, acquistandolo al prezzo vantaggioso di 49,99€ invece di 61,99€.

Questo spazzolino elettrico offre una pulizia accurata per gengive sane, grazie ai suggerimenti in tempo reale che ti guidano durante il tuo spazzolamento quotidiano. Con la sua capacità di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, è progettato per sorprendere con risultati che si vedono e si sentono.

La sua modalità di spazzolamento Sbiancante (insieme alle modalità Denti Sensibili e Pulizia Quotidiana), offre una flessibilità che si adatta alle tue esigenze specifiche. La testina arrotondata di Oral-B avvolge ogni singolo dente per una pulizia più accurata, aiutando a mantenere gengive più sane rispetto agli spazzolini manuali.

Il controllo della pressione di spazzolamento è una caratteristica importante per la protezione delle gengive, avvisandoti se stai applicando troppa pressione durante lo spazzolamento. Inoltre, il timer integrato assicura che tu spazzoli i denti per la durata consigliata dai professionisti dell’igiene orale, pari a due minuti.

La batteria al litio offre una durata eccezionale, resistendo fino a due settimane con una sola ricarica. Questo significa che puoi portare il tuo spazzolino elettrico in viaggio senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Il pacchetto include 2 testine di ricambio, un caricatore e una pratica custodia da viaggio, rendendo l’Oral-B Smart 4 4000N non solo uno strumento per la salute orale, ma anche un’idea regalo completa. Collegandolo all’app Oral-B, puoi attivare la guida Smart, ricevendo suggerimenti in tempo reale per migliorare la tua routine di spazzolamento e monitorare i tuoi progressi.

Inoltre, le testine di ricambio Oral-B sono progettate insieme a dentisti per offrire risultati ottimali, con punte arrotondate delicate sulle gengive, setole angolate per raggiungere gli spazi interdentali e setole Ultrathin per una pulizia extra delicata. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo davvero, davvero competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.