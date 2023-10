Oral-B Pro 3 3500N in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Cerchi uno spazzolino elettrico efficace, economico e progettato per aiutarti a prenderti cura della tua igiene orale? Oggi Amazon propone un’ottima offerta sull’Oral-B Pro 3 3500N, di gran lunga uno dei prodotti più apprezzati della sua categoria.

Attualmente è possibile acquistarlo a soli 49,90€ , grazie ad uno sconto sul suo normale prezzo di listino.

Grazie alla tecnologia Oral-B 3 in 1, questo spazzolino elettrico è progettato per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Arriva anche alle aree difficili da raggiungere, garantendo una pulizia completa ed efficace. La modalità speciale per denti sensibili e il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile a 360° garantiscono una pulizia delicata ma efficace.

La luce si illumina quando stai spazzolando troppo forte, aiutandoti a proteggere le tue gengive Oral-B Pro 3 3500 N in offerta Con 3 modalità di pulizia facili da usare e un quadrante del timer integrato nel manico che ti avvisa ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento, puoi ottenere una pulizia completa e precisa per una bocca più sana.

Utilizza le testine Oral-B per personalizzare il tuo spazzolamento in base alle tue esigenze. Scegli tra testine come Deep Clean (Pulizia Profonda), Gentle Clean (Pulizia Delicata) e Whitening (Sbiancante) per ottenere il risultato desiderato. Le testine di ricambio si trovano facilmente sia nei supermercati che su Amazon.

Grazie alla tecnologia della batteria migliorata rispetto a Oral-B Vitality, con indicatore di carica LED, saprai sempre quando è necessario ricaricare il tuo spazzolino. La batteria dura a lungo, garantendo un uso prolungato senza interruzioni. Non perdere questa straordinaria offerta sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N.

Approfitta dello sconto di oggi e acquistalo adesso a soli 49,90€. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.