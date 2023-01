Oral-B iO9: il re degli spazzolini elettrici è in offerta su Amazon (-43%)

L’Oral-B iO9, probabilmente uno dei migliori e più avanzati spazzolini elettrici sul mercato, è il protagonista di un’interessante offerta di Amazon. Questa volta l’e-commerce si è superato: potrai acquistare questo spazzolino elettrico con un super sconto del 43%. Come al solito, ti raccomandiamo di fare in fretta: quando il prezzo è così buono, le scorte vanno esaurite alla velocità della luce.

Ti consiglio di metterlo subito nel carrello per assicurarti di non fartelo scappare. Normalmente l’Oral-B iO9 viene proposto a 399,99, un prezzo decisamente impegnativo per uno spazzolino che però non ha praticamente concorrenti. Stiamo parlando – passateci il termine – della Champions League dell’igiene dentale. Oggi questo spazzolino elettrico può essere tuo con un robusto sconto del 43%, per un risparmio complessivo di 170€. Davvero niente male.

Grazie a Prime, lo riceverai a casa in meno di 24 senza costi aggiuntivi. Non sei abbonato a Prime? Nessuna paura: puoi approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni. Oltre alle spedizioni rapide e gratuite, otterrai anche accesso a tutti i servizi di Amazon, tra cui Prime Video, Audible e Amazon Music.

L’Oral-B iO9 è uno spazzolino elettrico premium che utilizza la tecnologia magnetica iO per fornire una sensazione di pulito professionale e uno spazzolamento personalizzato. Combina la testina rotonda dello spazzolino con micro-vibrazioni delicate per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Grazie alla Intelligenza Artificiale, il monitoraggio 3D dei denti consente di monitorare lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti, guidandoti verso una pulizia completa. Il display interattivo a colori fornisce informazioni importanti come modalità di spazzolamento e promemoria per la sostituzione della testina. Dispone di 7 modalità di pulizia per personalizzare il tuo spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Delicata, Nettalingua. Acquistalo subito, prima che le unità in offerta vadano rapidamente in esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.