Oral-B iO6: spazzolino PREMIUM scontatissimo con un OMAGGIO inaspettato

Hai mai provato uno spazzolino elettrico di alta qualità, che si prende cura della tua igiene orale sfruttando l’intelligenza artificiale? Oral-B iO6 fa esattamente questo e non solo! Infatti, grazie alle sue caratteristiche tecniche di altissimo livello ti permetterà di raggiungere la perfetta pulizia dei denti, senza dover cambiare la tua routine quotidiana.

Questo geniale dispositivo, riesce a comprendere le tue abitudini di utilizzo dello spazzolino e fa in modo che tu possa migliorarle in modo semplice ed efficace. Dotato di tecnologia magnetica e microvibrazioni, la testina pulisce a fondo i denti senza tuttavia compromettere la salute delle gengive. Potrai ridurre gli sforzi per avere i denti pulitissimi, ottenendo risultati eccezionali.

In promozione su Amazon, il set completo di accessori lo prendi a 266€ circa appena ricevi anche un bellissimo omaggio: a casa arriva anche l’eccellente smart speaker Echo Pop. Completa adesso l’ordine per approfittare dell’opportunità, la promozione resterà attiva ancora per poche ore. Spedizioni rapide gratuite grazie ai servizi Prime.

Questo eccellente spazzolino elettrico ti mette a disposizione ben cinque differenti modalità d’uso. Tramite il pratico display integrato direttamente sul manico, potrai controllare in qualsiasi momento lo stato del dispositivo, la modalità di utilizzo, l’autonomia energetica residua e anche ricevere un avviso quando è il momento di cambiare la testina.

Naturalmente, trattandosi di un prodotto intelligente, non manca la possibilità di abbinarlo in Bluetooth al tuo smartphone. In questo modo, tramite specifica applicazione, potrai gestire ogni aspetto del prodotto, ma non solo. Infatti, riuscirai a migliorare ulteriormente la tua igiene orale, scoprendo come prenderti cura di tutti i denti, anche quelli che nemmeno ti accorgi di non raggiungere con le setole.

Infine, non manca il sensore di pressione: anch’esso è integrato sul manico e ti permetterà di sapere in tempo reale se stai esercitando troppa pressione sui denti. Infatti, un eccesso in questo senso, non apporta benefici, ma anzi potrebbe compromettere la salute dei denti stessi.

Non perdere l’ottima occasione Amazon del momento: questo eccellente spazzolino elettrico – in kit con un sacco di accessori – a 266€ circa appena è un affare. Completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo Oral-B iO6 in promozione con il bellissimo (e utilissimo) smart speaker Echo Pop. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma sii veloce: solo poche ore al termine della promozione.